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Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Απαγορεύσεις και δασμοί 50%
Ειδήσεις
11:30 - 09 Σεπ 2026

Τραμπ: Κλιμακώνει τον εμπορικό πόλεμο με τον Καναδά – Απαγορεύσεις και δασμοί 50%

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανέβασε χθες, Τρίτη, το βράδυ την ένταση στην εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, προχωρώντας στην απαγόρευση εισαγωγής συγκεκριμένων καναδικών προϊόντων στις ΗΠΑ και στην αύξηση των δασμών για άλλες κατηγορίες προϊόντων.  

Η απόφαση της Ουάσινγκτον ήρθε μετά την κίνηση της Οτάβα να επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα, ως απάντηση στους πρόσθετους δασμούς που είχε ανακοινώσει η αμερικανική κυβέρνηση στις 22 Αυγούστου για τις εισαγωγές από τον Καναδά.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η καναδική κυβέρνηση είχε προειδοποιηθεί πως μια τέτοια αντίδραση θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης.

Στα καναδικά προϊόντα των οποίων η εισαγωγή στις ΗΠΑ απαγορεύεται περιλαμβάνονται αλκοολούχα ποτά, γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς και μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού. Όπως προβλέπει το προεδρικό διάταγμα, η απαγόρευση θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, από τις 15 Σεπτεμβρίου θα ενεργοποιηθούν επιπλέον δασμοί 50% σε μια σειρά προϊόντων, μεταξύ των οποίων στρώματα, αμαξίδια του γκολφ και μηχανοκίνητα σκάφη.

Την ίδια ώρα, ορισμένες κατηγορίες καναδικών προϊόντων θα εξαιρεθούν από τους πρόσθετους δασμούς, με τον σχετικό κατάλογο, ωστόσο, να είναι αισθητά μικρότερος. Στα προϊόντα που εξαιρούνται περιλαμβάνεται και το χαρτί υγείας.

Αναφερόμενος στην απόφαση να απαγορευθούν οι εισαγωγές καναδικών αλκοολούχων ποτών, ο Τραμπ επικαλέστηκε το μποϊκοτάζ των Καναδών στα αμερικανικά αλκοολούχα προϊόντα.

Από πέρυσι, αμερικανικά κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά έχουν αποσυρθεί από τα ράφια των καταστημάτων στις περισσότερες καναδικές επαρχίες. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έκφραση της δυσαρέσκειας των Καναδών τόσο για τους νέους αμερικανικούς δασμούς όσο και για τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τραμπ περί μετατροπής του Καναδά στην 51η πολιτεία των ΗΠΑ.

Αντιδράσεις προκάλεσε πιο πρόσφατα και η υπογραφή από τον Ρεπουμπλικάνο προέδρο διατάγματος με το οποίο επιδιώκεται η αλλαγή της ονομασίας της λίμνης Οντάριο σε «λίμνη της Αμερικής».

Στοίχημα

Ο Καναδός υπουργός που είναι αρμόδιος για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, Ντομινίκ Λεμπλάν, έγραψε στο Χ ότι η Οτάβα «εξετάζει» τα συγκεκριμένα «αδικαιολόγητα» μέτρα, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο, Τζέιμισον Γκρίρ.

«Όταν οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για διάλογο, η κυβέρνησή μας θα εργαστεί καλή τη πίστει και με εποικοδομητικό τρόπο για να δημιουργήσει πιο ασφαλείς και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές σχέσεις που θα σέβονται πλήρως την καναδική κυριαρχία», πρόσθεσε.

Παρά τις επαφές αυτές, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει ορατή διέξοδος από την κρίση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ προειδοποίησε χθες ότι η κυβερνητική στρατηγική για τον περιορισμό της εξάρτησης της χώρας από τις ΗΠΑ θα συνεπάγεται βραχυπρόθεσμο οικονομικό «κόστος».

Ο Κάρνεϊ, ο οποίος διαθέτει τη στήριξη της καναδικής κοινής γνώμης, αναλαμβάνει ένα οικονομικά υψηλού ρίσκου στοίχημα, δεδομένου ότι σχεδόν το 60% των καναδικών εισαγωγών προέρχεται από τις ΗΠΑ, ενώ περίπου το 70% των καναδικών εξαγωγών κατευθύνεται προς τη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι οι καναδικές εταιρείες εξαιρούνται από το πρόγραμμα κρατικών συμβάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

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