Χρηματιστήριο: Επόμενος στόχος οι 3.250–3.300 μονάδες - Αναγκαία η συμμετοχή περισσότερων τίτλων

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Ο ΓΔ διατήρησε το θετικό πρόσημο για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, ωστόσο η υποχώρηση από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά και η επιλεκτική εικόνα στις τράπεζες δείχνουν ότι η ανοδική κίνηση χρειάζεται ευρύτερη συμμετοχή για να αποκτήσει συνέχεια. Η τάση παραμένει θετική, αλλά μετά από επτά συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες αυξάνεται η σημασία της συναλλακτικής δραστηριότητας και της συμμετοχής περισσότερων τίτλων στην άνοδο. Στο εξωτερικό, οι υψηλές τιμές ενέργειας και οι αυξημένες αποδόσεις διατηρούν το περιβάλλον πιο απαιτητικό.

Σήμερα, Τετάρτη (9/9), ο ΓΔ άνοιξε τη συνεδρίαση με ήπιες απώλειες, με αποτελέσματα λίγη ώρα αργότερα να «παίζει» στις 2.706,27 μονάδες με οριακή υποχώρηση 0,01%.

Την ίδια ώρα, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης FTSE κινείται στις 6.912,760 μονάδες με απώλειες 0,39%.

Στο ταμπλό, η Alpha Bank κινείται πτωτικά (-0,76%), όπως επίσης και η Eurobank (-0,38%), η ΕΤΕ (-0,48%) και η Πειραιώς (-0,42%).

Εκτός από τις τράπεζες, απώλειες σημειώνουν και οι Jumbo (-2.55%), ΔΑΑ (-0,19%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,68%), AKTOR (-0,98%), Aegean (-1,58%).

Στον αντίποδα, κέρδη καταγράφουν οι Metlen (+0,76%) και HelleniQ Energy (+3,54%).

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή:

• ΓΔ / ΔΤΡ: Οι 2.700 μονάδες παραμένουν το βασικό σημείο αναφοράς μετά τη χθεσινή αδυναμία υπέρβασης των 2.720–2.724. Διατήρηση της περιοχής κρατά την ανοδική εικόνα ενεργή, ενώ καθαρή υπέρβαση των 2.724 μπορεί να οδηγήσει προς 2.750– 2.760. Στον ΔΤΡ, οι 3.200 παραμένουν η βασική στήριξη και οι 3.250–3.300 η επόμενη ζώνη που πρέπει να ανακτηθεί.

• Τράπεζες: Η εικόνα παρέμεινε επιλεκτική, παρά την υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα στον κλάδο, με τρεις από τις τέσσερις συστημικές χαμηλότερα. Ισχυρότερη τραπεζική συμμετοχή θα ενίσχυε την αξιοπιστία ενδεχόμενης υπέρβασης των 2.724 μονάδων από τον ΓΔ.

• CREDIA: Η Jefferies ξεκινά κάλυψη με σύσταση Buy και τιμή-στόχο €1,30, εστιάζοντας στις προοπτικές που δημιουργεί η επέκταση στη Μάλτα. Στο επίκεντρο η συμβολή της εξαγοράς στην κερδοφορία και την αποδοτικότητα κεφαλαίων.

• QLCO: Δεύτερη διαδοχική ισχυρή συνεδρίαση, με +4,43% στα €6,36, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε GovTech, AI και νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Τεχνικά, η διάσπαση της ζώνης €6,05–6,10 έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη εικόνα, με τα €6,40–6,41 ως άμεση αντίσταση και τα €6,10–6,15 ως πρώτη ζώνη στήριξης.

• ΔΕΗ: Η υποχώρηση στα €24 μετά το -1,07% φέρνει τη μετοχή σε σημαντική βραχυπρόθεσμη περιοχή. Διατήρηση των €24 και επαναφορά προς €24,40–24,50 θα βελτίωναν εκ νέου την εικόνα, ενώ απώλειά τους αυξάνει την πιθανότητα περαιτέρω κατοχύρωσης κερδών.

• ΕΛΠΕ / ΜΟΗ: Συνέχισαν να υπεραποδίδουν, με +2,58% και +2,93%, ενώ τα υψηλά περιθώρια διύλισης παραμένουν υποστηρικτικά. Στα ΕΛΠΕ, πρόσθετοι καταλύτες αποτελούν η επαναλειτουργία του Vardax και η νέα τιμή-στόχος €17,80 της Goldman Sachs. Μετά τα νέα υψηλά, ζητούμενο παραμένει η διατήρηση της σχετικής ισχύος του κλάδου.

• Star Bulk: Πρώτη ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς, η οποία ολοκληρώνεται στις 11/9 στις 16:00, με εύρος €23,00–25,50.

• AutoHellas: Στο Α΄ εξάμηνο ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €501,0 εκατ. (- 0,3%), το EBITDA στα €129,7 εκατ. (+2,6%) και τα καθαρά κέρδη στα €28,5 εκατ. (- 12,3%). Θετική εικόνα στις μισθώσεις Ελλάδας (+6,7%) και εξωτερικού (+10,6%), ενώ η εμπορία αυτοκινήτων υποχώρησε κατά 6,6%.