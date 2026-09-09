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Την ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας
Ειδήσεις
11:32 - 09 Σεπ 2026

Την ενοχή των δύο ψαράδων για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας

Reporter.gr Newsroom
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Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορούμενοι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο Σήφης Βαλυράκης υπέστη δύο θανατηφόρα τραύματα, τα οποία προκλήθηκαν από προπέλα. Όπως ανέφερε ο εισαγγελικός λειτουργός, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα αν επρόκειτο για την προπέλα του δικού του ταχύπλοου ή για εκείνη του αλιευτικού σκάφους στο οποίο επέβαιναν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι, μετά το περιστατικό, οι δύο ψαράδες δεν παρείχαν βοήθεια στον Βαλυράκη, αλλά τον εγκατέλειψαν τραυματισμένο στη θάλασσα και αποχώρησαν από το σημείο.

Κατά τη χθεσινή αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός προχώρησε σε αναλυτική αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν από τη μακρά αποδεικτική διαδικασία, παρουσιάζοντας επί αρκετές ώρες τα γεγονότα που, κατά την κρίση του, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν από τους τακτικούς δικαστές και τους ενόρκους πριν από την έκδοση της ετυμηγορίας.

Στο πρώτο σκέλος της αγόρευσής του επιχείρησε να απαντήσει στο βασικό ερώτημα τι συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 24 Ιανουαρίου στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, συνδυάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Αφετηρία της περιγραφής του αποτέλεσε η ενημέρωση των αρχών από τη χήρα του ιδρυτικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, το ίδιο απόγευμα. Η ίδια είχε αναφέρει ότι ο σύζυγός της είχε αποπλεύσει περίπου στις 12 με 1 το μεσημέρι και έκτοτε δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του.

Ο εισαγγελέας παρουσίασε στη συνέχεια όσα ακολούθησαν, τόσο πριν όσο και μετά τον εντοπισμό της σορού του Σήφη Βαλυράκη, εστιάζοντας στα στοιχεία που, όπως υποστήριξε, μπορούν να συμβάλουν στην απάντηση του κρίσιμου ερωτήματος εάν επρόκειτο για εγκληματική ενέργεια ή για θαλάσσιο δυστύχημα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Όπως τόνισε, στη σορό καταγράφηκαν 15 κακώσεις στο κεφάλι και τον λαιμό, οι οποίες είναι συμβατές με πλήγματα από «θλών και τέμνον όργανο», μεταξύ των οποίων μπορεί να περιλαμβάνεται και προπέλα σκάφους.

Σύμφωνα με την εισαγγελική αξιολόγηση, δύο από τα τραύματα θεωρούνται τα βασικά θανατηφόρα και προκλήθηκαν με μεγάλη κινητική δύναμη από το όργανο που τα προκάλεσε.

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε ακόμη τις καταθέσεις των ιατροδικαστών, σύμφωνα με τις οποίες ένα θλών και τέμνον όργανο μπορεί να προκαλέσει τραύματα διαφορετικού μεγέθους, όταν τόσο το σώμα που πλήττεται όσο και το ίδιο το όργανο βρίσκονται σε κίνηση.

Η μαρτυρία του Ευάγγελου Ασμάνη

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελικός λειτουργός αξιολόγησε αναλυτικά τις μαρτυρικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα διαθέσιμα δεδομένα, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη μαρτυρία του Ευάγγελου Ασμάνη.

Ο μάρτυρας είχε καταθέσει ότι, από το σημείο της στεριάς όπου βρισκόταν, είδε όσα διαδραματίστηκαν ανάμεσα στο αλιευτικό σκάφος με τους δύο κατηγορούμενους και το ταχύπλοο του Σήφη Βαλυράκη, καθώς και τον διαπληκτισμό που, σύμφωνα με την κατάθεσή του, προηγήθηκε μεταξύ των τριών ανδρών.

Ο εισαγγελέας αναφέρθηκε εκτενώς στην περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα για τις κινήσεις των δύο σκαφών, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για επαγγελματία ψαρά με γνώση της ναυτοσύνης και της κίνησης των σκαφών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο μάρτυρας «ξέρει από ναυτοσύνη» και περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε το αλιευτικό και όσα συνέβησαν. Κατά τον εισαγγελέα, η μαρτυρία του δεν αποτελεί επινόηση, αλλά περιγράφει τα γεγονότα με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο.

Οι κινήσεις των αλιευτικών σκαφών

Στο πλαίσιο της λεπτομερούς αξιολόγησης των αποδεικτικών στοιχείων, ο εισαγγελέας αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς των δύο κατηγορουμένων ότι την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει για ψάρεμα.

Για να αξιολογήσει τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, παρέθεσε στοιχεία από τις καταγραφές των καμερών, αλλά και από μαρτυρικές καταθέσεις σχετικά με τις κινήσεις των αλιευτικών σκαφών κατά την είσοδο και την έξοδό τους από το αλιευτικό καταφύγιο, καθώς και τους χρόνους που καταγράφηκαν.

Αναφερόμενος σε ορισμένους από τους ισχυρισμούς μαρτύρων και επιχειρώντας να συνδυάσει τα διαθέσιμα χρονικά δεδομένα, ο εισαγγελικός λειτουργός σημείωσε χαρακτηριστικά ότι, κατά την εκτίμησή του, «δεν βγαίνουν οι χρόνοι».

Η αγόρευση του εισαγγελέα αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα, πριν από το μεσημέρι. Αμέσως μετά πρόκειται να ξεκινήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων των δύο πλευρών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν προς το τέλος του μήνα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2026 - 11:39
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