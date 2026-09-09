POS Άμεση Χρηματοδότηση: Η νέα λύση της Alpha Bank με τη Nexi που δίνει ρευστότητα στις μικρές επιχειρήσεις

Η Alpha Bank παρουσιάζει το POS Άμεση Χρηματοδότηση, μια νέα λύση για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Η τράπεζα δίνει στην επιχείρηση χρήματα τώρα, και η επιχείρηση τα επιστρέφει σιγά-σιγά μέσα από τις εισπράξεις που κάνει με κάρτες, στα Nexi POS και στο ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω της e-commerce πλατφόρμας Xpay. Επομένως, η επιχείρηση αντλεί χρήματα από τον ίδιο της τον τζίρο, χωρίς περίπλοκες διαδικασίες.

Mία ολοκληρωμένη λύση, δύο επιλογές

Το βασικό πλεονέκτημα της λύσης POS Άμεση Χρηματοδότηση είναι ότι, μέσα από ένα μόνο προϊόν, η επιχείρηση μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους χρηματοδότησης, ανάλογα με το τι της

ταιριάζει:

Ένα ποσό εφάπαξ, που το παίρνει μία φορά για μια συγκεκριμένη ανάγκη και το ξεπληρώνει σταδιακά.

Ένα όριο που ανανεώνεται, ώστε να αντλεί χρήματα ξανά και ξανά όποτε το χρειάζεται, όπως μια πιστωτική γραμμή.

Αυτό κάνει τη λύση ολοκληρωμένη: καλύπτει και την επιχείρηση που θέλει ένα ποσό μια φορά, και εκείνη που θέλει μια σταθερή «δεξαμενή» χρημάτων για να τραβάει όποτε χρειάζεται.

Πληρώνεις ανάλογα με το τζίρο σου

Η λογική «πληρώνεις όπως εισπράττεις» καθιστά τη χρηματοδότηση πιο άμεση, πιο προβλέψιμη και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης. Η αποπληρωμή γίνεται αυτόματα. Κάθε φορά που η

επιχείρηση εισπράττει με κάρτα, ένα μέρος της είσπραξης πηγαίνει στην αποπληρωμή και τα υπόλοιπο πιστώνονται στον λογαριασμό της. Η δόση δεν είναι ένα σταθερή υποχρέωση κάθε μήνα, αλλά ακολουθεί τον πραγματικό ρυθμό του τζίρου. Όταν οι πωλήσεις αυξάνονται η επιχείρηση αποπληρώνει πιο γρήγορα, και σε αντίθετη περίπτωση, αποπληρώνει λιγότερα. Έτσι, η αποπληρωμή προσαρμόζεται

δυναμικά, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης χωρίς να επιβαρύνουν την καθημερινή τους ρευστότητα.

Απλοί και ξεκάθαροι όροι

Η νέα λύση ρευστότητας προσφέρει:

Χρηματοδότηση έως €100.000

Χωρίς να χρειάζεται να βάλει η επιχείρηση εγγύηση ακίνητο ή άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Χωρίς υποχρέωση να πληρώνει ένα ελάχιστο ποσό κάθε μήνα.

Με δυνατότητα να επιλέξει η ίδια η επιχείρηση τι ποσοστό από τις εισπράξεις της θα επιμερίζεται στην αποπληρωμή.

Έμπρακτη στήριξη της Γυναικείας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Το POS Άμεση Χρηματοδότηση είναι το μοναδικό προϊόν της κατηγορίας του που προσφέρει ειδική προνομιακή τιμολόγηση σε πελάτες που εντάσσονται στις κατηγορίες Γυναικεία Επιχειρηματικότητα και

Νεανική Επιχειρηματικότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Alpha Bank για τη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν τη την καινοτομία και τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Το προϊόν σχεδιάστηκε από την Alpha Bank σε συνεργασία με τη Nexi Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Nexi, της κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας PayTech στην Ευρώπη και στρατηγικό συνεργάτη της Τράπεζας

στις υπηρεσίες αποδοχής πληρωμών. Η συνεργασία αξιοποιεί τη συνδυασμένη τεχνογνωσία των δύο οργανισμών στους τομείς των πληρωμών και της χρηματοδότησης, δημιουργώντας μια λύση που

συνδέει τη ρευστότητα με την καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης και τις πραγματικές εισπράξεις της.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, Επικεφαλής Επιχειρηματικών Προϊόντων της Alpha Bank, δήλωσε: «Με το POS Άμεση Χρηματοδότηση δίνουμε στις μικρές επιχειρήσεις έναν απλό τρόπο να αντλήσουν ρευστότητα όταν την χρειάζονται, αποπληρώνοντας ανάλογα με τον τζίρο τους. Είναι μια ολοκληρωμένη λύση, με ξεκάθαρους όρους και ουσιαστική στήριξη στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα, που βοηθάει τους πελάτες μας να αναπτυχθούν».

Η Ελένη Αργυροπούλου, Εμπορική Διευθύντρια της Nexi Payments Ελλάδος, δήλωσε: «Στη Nexi πιστεύουμε ότι οι πληρωμές μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και όχι απλώς μία λειτουργική διαδικασία. Μέσα από τη συνεργασία μας με την Alpha Bank, αξιοποιούμε το οικοσύστημα πληρωμών για να δημιουργήσουμε μια καινοτόμο λύση που δίνει στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε χρηματοδότηση με τρόπο άμεσα συνδεδεμένο με την εμπορική τους δραστηριότητα. Με αυτό τον τρόπο μετατρέπουμε τις καθημερινές εισπράξεις σε εργαλείο ανάπτυξης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, βελτιωμένη ρευστότητα και μια πιο σύγχρονη εμπειρία χρηματοδότησης. Αυτός είναι και ο ρόλος που θέλουμε να έχουμε στην αγορά: να λειτουργούμε ως partner for growth για τους εμπόρους, παρέχοντας λύσεις που απαντούν σε πραγματικές επιχειρηματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξή τους».