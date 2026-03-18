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«Πρωτοφανής» κατάσταση στην αγορά δεξαμενόπλοιων: Δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό προηγούμενο, λένε αναλυτές
Ναυτιλία
07:48 - 18 Μαρ 2026

«Πρωτοφανής» κατάσταση στην αγορά δεξαμενόπλοιων: Δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό προηγούμενο, λένε αναλυτές

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει εντείνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων, με αναλυτές, ναυλομεσίτες και ναυλωτές να δηλώνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλέψουν την πορεία των ναύλων και τη συνολική ισορροπία της αγοράς. 

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο Tanker Charterers and Brokers Forum, στο πλαίσιο του CMA Shipping 2026, όπου εκπρόσωποι της αγοράς περιέγραψαν μια κατάσταση χωρίς σαφή ιστορικό προηγούμενο.

Κοινή εκτίμηση των ομιλητών ήταν ότι η αγορά επηρεάζεται όχι μόνο από την άμεση διαταραχή στις εξαγωγές από την περιοχή του Κόλπου, αλλά και από μια αλυσίδα δευτερογενών επιπτώσεων, που περιλαμβάνει την έλλειψη αποθηκευτικών χώρων, τις δυσκολίες στον εφοδιασμό με καύσιμα, τις μετατοπίσεις εμπορικών ροών και τις επιβαρύνσεις σε άλλες στρατηγικές διόδους, όπως η Διώρυγα του Παναμά.

Ο Erik Broekhuizen, επικεφαλής αναλυτής δεξαμενόπλοιων της Poten & Partners, ανέφερε ότι η τρέχουσα κατάσταση δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό «πρωτοφανής», επισημαίνοντας ότι η απόσυρση περίπου 20 εκατ. βαρελιών πετρελαίου από την αγορά δημιουργεί συνθήκες που δυσκολεύουν κάθε πρόβλεψη. Όπως εξήγησε, η αγορά προσπαθεί ακόμη να κατανοήσει τι ακολουθεί, πώς μπορεί να αποκλιμακωθεί η κρίση και ποια θα είναι η πραγματική της διάρκεια.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Alan Rowe, επικεφαλής του τμήματος Projects της MJLF, σημείωσε ότι όσο παρατείνεται η σύγκρουση τόσο ενισχύονται οι παράπλευρες επιπτώσεις. Κατά την εκτίμησή του, η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στις μεταφορές αργού, αλλά απλώνεται και στη λειτουργία των διυλιστηρίων, στην επάρκεια bunker fuel και, τελικά, στη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων.

Η ανησυχία της αγοράς, όπως προκύπτει από τις τοποθετήσεις, είναι ότι η κρίση μπορεί να παράγει διαδοχικά προβλήματα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Πέτρος Χατζηπατέρας της Dorian LPG επισήμανε ότι περίπου το ένα τρίτο των παγκόσμιων όγκων LPG διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβική για τη διεθνή αγορά. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον ρόλο των ιρανικών εξαγωγών, καθώς και στη σύνδεσή τους με πλοία που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς κυρώσεων.

Επίσης, υποστήριξε ότι οι ανακατατάξεις στις εμπορικές διαδρομές και η μετατόπιση πλοίων από τις συνήθεις αγορές ενδέχεται, υπό προϋποθέσεις, να λειτουργήσουν υποστηρικτικά για την αγορά των very large gas carriers (VLGCs). Η λογική αυτή στηρίζεται στο ότι κάθε αναγκαστική μετατόπιση τονάζ ή φορτίων αυξάνει τις αποστάσεις, περιορίζει τη διαθέσιμη χωρητικότητα και ενισχύει τη ναυλαγορά.

Από την πλευρά του, ο Oliver Ge, επικεφαλής ερευνών της McQuilling, παρουσίασε πιο συγκεκριμένη εικόνα για την παρούσα πίεση στην αγορά των VLCCs.

Όπως ανέφερε, ο αριθμός των πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Αραβικό Κόλπο βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 64 VLCCs παραμένουν στην περιοχή, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του παγκόσμιου στόλου της κατηγορίας. Αυτή η συνθήκη, είπε, είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι ναύλοι κινούνται τόσο γρήγορα ανοδικά.

Ο Ge στάθηκε επίσης στο ζήτημα της αποθήκευσης, εκφράζοντας ανησυχία κυρίως για χώρες όπως το Ιράκ και το Κουβέιτ, οι οποίες δεν διαθέτουν, σύμφωνα με την εκτίμησή του, επαρκείς χερσαίες υποδομές αποθήκευσης.

Ήδη, ανέφερε, πέντε έως έξι VLCCs που βρίσκονται εντός του Αραβικού Κόλπου έχουν ναυλωθεί για χρήση ως πλωτές αποθήκες, προκειμένου να στηριχθεί η συνέχιση της παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι μέρος του στόλου αποσύρεται προσωρινά από την ενεργό εμπορική αγορά, γεγονός που εντείνει περαιτέρω τη στενότητα χωρητικότητας.

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