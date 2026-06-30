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Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου
Ναυτιλία
10:30 - 30 Ιουν 2026

Ελληνικά λιμάνια: Στρατηγικός κόμβος στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου

Reporter.gr Newsroom
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Τον στρατηγικό ρόλο των ελληνικών λιμανιών και υποδομών στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξής τους, ανέλυσαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Athens Defence Conference που οργανώνεται από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα, Andreas Kindl, υπογράμμισε ότι η στρατιωτική κινητικότητα και οι υποδομές αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την Ευρώπη, σημειώνοντας ότι η Γερμανία επενδύει συστηματικά στη διασύνδεση των μεταφορικών δικτύων. Αναγνώρισε, παράλληλα, τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας τη διαχρονική παρουσία της Γερμανίας στα ελληνικά λιμάνια και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για περιοχές όπως η Κρήτη και η Λάρισα.

Η Πρέσβης του Βασιλείου της Νορβηγίας στην Ελλάδα, Harriet E. Berg, στάθηκε στη σημασία της προστασίας των κρίσιμων θαλάσσιων και υποθαλάσσιων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι τα σύγχρονα λιμάνια πρέπει να είναι προετοιμασμένα όχι μόνο για φυσικές αλλά και για ψηφιακές απειλές, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις. Τόνισε ακόμη την ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ κρατών, λιμενικών αρχών, ναυτιλιακής βιομηχανίας και εταιρειών τεχνολογίας, καθώς και την ανάπτυξη διασυνοριακών υποδομών.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, υποστήριξε ότι η αναβίωση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό μοχλό για τη χώρα. Όπως ανέφερε, απαιτείται μεγαλύτερη εμπιστοσύνη του ελληνικού κράτους στις εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην ελληνική αμυντική βιομηχανία επιστρέφει σημαντικά οφέλη στην οικονομία και μπορεί να χρηματοδοτήσει νέες τεχνολογικές επενδύσεις. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της ναυπήγησης πλοίων στην Ευρώπη μέσα από πιο συνεκτικές ευρωπαϊκές πολιτικές.

Ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Σπουδών Ασφάλειας στο ΕΛΙΑΜΕΠ, Παναγιώτης Τσάκωνας, ανέδειξε τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί από χώρα διέλευσης σε στρατηγικό κόμβο, αξιοποιώντας τα γεωγραφικά της πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με την πολιτική σταθερότητα, τη διασύνδεση των λιμένων με την ενδοχώρα και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις υβριδικές απειλές.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, αναλυτής Ενεργειακής Στρατηγικής και Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, επισήμανε ότι μια ενεργειακή υποδομή αποκτά πραγματική στρατηγική αξία όταν συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης μιας χώρας από τρίτους προμηθευτές. Όπως σημείωσε, τα ελληνικά λιμάνια μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα της ενέργειας, εφόσον συνδυάζουν δυνατότητες σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άλλες κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.

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