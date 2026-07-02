TEN (Τσάκος): Επεκτείνει το επενδυτικό της πρόγραμμα με νέο LNG carrier

Στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προχωρά η Tsakos Energy Navigation (TEN), ανακοινώνοντας την παραγγελία ενός ακόμη LNG carrier στα ναυπηγεία Hyundai Heavy Industries της Νότιας Κορέας.

Το νέο πλοίο αναμένεται να παραδοθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2029 και αποτελεί τη δεύτερη παραγγελία LNG carrier της εταιρείας στο πλαίσιο του υφιστάμενου ναυπηγικού της προγράμματος. Με τη συγκεκριμένη επένδυση, οι υπό ναυπήγηση μονάδες της TEN ανέρχονται πλέον σε 20.

Η νέα παραγγελία εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου της, με έμφαση στα πλοία που εξυπηρετούν τη διεθνή αγορά μεταφοράς ενεργειακών φορτίων. Παράλληλα, αντανακλά την εκτίμηση της διοίκησης ότι το LNG θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο παγκόσμιο ενεργειακό ισοζύγιο τα επόμενα χρόνια.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του LNG, μια αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε ενεργά από το 2007. Η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για ενέργεια, η οποία ενισχύεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, έχει αυξήσει την ανάγκη για το LNG ως εναλλακτική πηγή ενέργειας», δήλωσε ο πρόεδρος και Chief Operating Officer της TEN, Γιώργος Σαρόγλου.

Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας αρχίζει σταδιακά να αποδίδει καρπούς. Το πρώτο πλοίο που θα παραδοθεί από τις συνολικά 20 νέες ναυπηγήσεις είναι το DP2 shuttle tanker Anfield DP, το οποίο αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο στα τέλη Ιουλίου του 2026. Το πλοίο έχει ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια απασχόληση, καθώς θα ναυλωθεί για τουλάχιστον δέκα χρόνια από μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία, με δυνατότητα επέκτασης της συμφωνίας έως και τα 20 χρόνια.

Η TEN συμπληρώνει φέτος 33 χρόνια ως εισηγμένη εταιρεία στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και 24 χρόνια παρουσίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Σήμερα διαθέτει στόλο 83 πλοίων μεταφοράς ενεργειακών φορτίων, συνολικής μεταφορικής ικανότητας που υπερβαίνει τα 11 εκατομμύρια dwt, διατηρώντας παρουσία σε όλες τις βασικές κατηγορίες δεξαμενόπλοιων και πλοίων μεταφοράς LNG.