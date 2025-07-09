Στο 2,8% ο πληθωρισμός τον Ιούνιο - Διψήφιες αυξήσεις σε ρεύμα και ενοίκια

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Ιουνίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2024 προέκυψε αύξηση 2,8% έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 202.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον Μάιο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2024 – Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2023 - Ιουνίου 2024 με το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2022 - Ιουνίου 202.

Κρέας, ψάρια και καφέ συνέχισαν ανοδικά με σημαντική αύξηση σε ετήσια βάση, ωστόσο, η πιο μεγάλες αυξήσεις παρατηρούνται στο ηλεκτρικό ρεύμα (+23,1%) και στα ενοίκια (11,4%). Αναδεικνύεται έτσι σε μία ακόμη έρευνα το μεγάλο πρόβλημα με τη στεγαστική κρίση και τη μεγάλη επιβάρυνση των νοικοκυριών.

Στα θετικά η μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών στο ελαιόλαδο (-32,9%).