Παρέμβαση του ΟΕΕ/ΤΑΚ για το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Τα σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στις δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027, επεσήμανε με επιστολή της η Διοίκηση του ΟΕΕ/ΤΑΚ στον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών αρμόδιο για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 κ. Παπαθανάση και κοινοποίησε στη Γ. Γ. ΕΣΠΑ κ. Παντελοπούλου, στον Πρόεδρο του ΟΕΕ κ. Κόλλια και τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Κρήτης κ. Φραγκάκη.

Συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει τα παρακάτω:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για την παρακολούθηση και τη διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτουν κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, μετά από εισήγηση της «Επιτροπής Αναπτυξιακών Θεμάτων» που λειτουργεί στο Περιφερειακό μας Τμήμα, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στις δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, σας αναφέρουμε 3 συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις οποίες θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης στις αρχικώς εγκεκριμένες αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων.

Περίπτωση 1: Τροποποίηση Τόπου Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.

Ο Οδηγός των Δράσεων αναφέρει ρητά στην παράγραφο 12.1 ότι επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας όπως «Αλλαγή τόπου υλοποίησης επένδυσης εντός της ίδιας Περιφέρειας, εκτός των επενδυτικών σχεδίων σε ειδικές περιοχές (απομακρυσμένες, πυρόπληκτες, σεισμόπληκτες, πλημμυροπαθείς περιοχές και μικρά νησιά) που θα πρέπει να παραμείνουν σε περιοχή με τα εν λόγω χαρακτηριστικά.» ενώ δεν επιτρέπεται «η αλλαγή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης εκτός της εγκεκριμένης Περιφέρειας».

Η παραπάνω δυνατότητα που δίνεται από τον οδηγό είναι εύλογη και αποτελεί απόρροια αντικειμενικών λόγων που εκ προοιμίου, κατά την υποβολή, δεν είναι εμφανή. Τέτοιοι λόγοι είναι προβλήματα στην αδειοδότηση επενδύσεων, καθυστερήσεις στις εκδόσεις οικοδομικών αδειών, αναθεώρηση σχεδίων για έκδοση οικοδομικής άδειας, ευρήματα αρχαιολογίας, προβλήματα που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μεταξύ άλλων, είναι οι πρόσφατες αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία και στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, που προέκυψαν μετά την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στις εν θέματι δράσεις, πολλές από τις οικοδομικές άδειες που είχαν εκδοθεί κατά την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων πλέον δεν μπορούν να υλοποιηθούν ως είχαν αρχικά σχεδιασθεί και συνεπώς πολλά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει αναγκαστικά να αναζητήσουν νέους τόπους υλοποίησης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι οι δικαιούχοι δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην ομαλή υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, λόγω παραγόντων που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά την αρχική υποβολή. Η ευελιξία και η άμεση ανταπόκριση της αρμόδιας αρχής και των φορέων στις νέες συνθήκες θα αποτελέσουν ουσιαστική στήριξη στην προσπάθεια διατήρησης και ανάπτυξης της επενδυτικής δραστηριότητας στη χώρα.

Για τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και της δίκαιης μεταχείρισης των επενδυτικών προτάσεων, προτείνουμε προκειμένου να μην επηρεαστεί το κριτήριο «Β.4 Ωριμότητα επενδυτικού Σχεδίου», κατά την τροποποίηση να προσκομίζεται κατ’ ελάχιστον ισάξιας βαθμολογίας δικαιολογητικό [π.χ. οικοδομική άδεια] με αυτό που προσκομίστηκε κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Με τον παραπάνω τρόπο, διευκολύνονται οι επενδυτές για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων και παράλληλα δεν αλλοιώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και επίσης δεν μεταβάλλεται η αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

Περίπτωση 2: Τροποποίηση Χρηματοδοτικού Σχήματος Επενδυτικού Σχεδίου.

Ο Οδηγός των Δράσεων αναφέρει ρητά στην παράγραφο 12.1 ότι επιτρέπονται «Αιτήματα αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος σε περίπτωση ενσωμάτωσης ή κατάργησης τραπεζικού δανεισμού απαιτούν την υποβολή αιτήματος τροποποίησης. Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος οφείλει να αποδεικνύει την ιδιωτική συμμετοχή προσκομίζοντας τα νέα στοιχεία κάλυψής της.» και είναι ξεκάθαρο ως προς την ερμηνεία του παραπάνω ότι τα νέα στοιχεία κάλυψης θα πρέπει να ισχύουν κατά την υποβολή του αιτήματος τροποποίησης και όχι κατά την υποβολή. Αυτό ίσχυε και σε όλες τις δράσεις του ΕΦΕΠΑΕ ως τώρα προς διευκόλυνση υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Κάθε διαφορετική ερμηνεία του οδηγού έρχεται σε αντιδιαστολή με το νόημα της τροποποίησης καθώς υπάρχει πλήθος υποψηφίων επενδυτών που απέκτησαν μετρητά [πωλήσεις ακινήτων, ρευστοποίηση αξιών κλπ] ή αντίθετα χρησιμοποίησαν τα διαθέσιμα μετρητά που είχαν δηλώσει πριν 15 μήνες κατά την υποβολή, ως ίδια κεφάλαια σε διαφορετικούς σκοπούς ή και περιπτώσεις που οι τράπεζες εγείρουν νέους δυσμενέστερους όρους χρηματοδότησης σε σχέση με την αρχική συμφωνία κλπ.

Να ληφθεί υπόψη ότι το κριτήριο «Α.3 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου» και η βαθμολογία του δεν επηρεάζονται καθώς στις περιπτώσεις τραπεζικού δανεισμού υπάρχει ο όρος προσκόμισης της σύμβασης μέχρι το 1ο αίτημα ενδιάμεσης εκταμίευσης ενώ στις περιπτώσεις κάλυψης ιδίας συμμετοχής με μετρητά τα αποδεικτικά καταβολής τους είναι τα ίδια παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων του έργου.

Περίπτωση 3: Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου.

Με γνώμονα την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, σας ζητούμε την ευελιξία στο πλαίσιο των δυνατοτήτων των οδηγών των δράσεων κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που θα υποβληθούν από τους δικαιούχους. Γνωρίζετε ότι στην αγορά επικρατούν ανατιμήσεις που οφείλονται σε παγκόσμιας κλίμακας γεγονότα και επηρεάζουν το κόστος των επενδυτικών σχεδίων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής τιμής μονάδας τόσο σε επιμέρους αρχικά δηλωμένες δαπάνες όσο και στο πλήθος των κατοικιών ή διαμερισμάτων, εφόσον καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές και δεν αλλοιώνεται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης σύμφωνα με τον οδηγό της Δράσης.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα πλήθους επενδυτών οι οποίοι είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ότι θα κατασκευαστούν 4 επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες και στην παρούσα κατάσταση, ενάμισι έτος μετά, επιθυμούν λόγω του συνεχώς αυξανόμενου κατασκευαστικού κόστους να ανεγείρουν τρεις, που είναι και ο ελάχιστος αριθμός όπως έχει οριστεί από την προκήρυξη του προγράμματος.

Τέλος, για την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και τη συνολικότερη απορρόφηση κονδυλίων, όπως αντίστοιχα ίσχυε και στην υλοποίηση των έως τώρα έργων, είναι σημαντικό να μην απαιτείται η υποβολή αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ για δαπάνες οι οποίες αφορούν στην ίδια κατηγορία δαπάνης με τις εγκεκριμένη με την προϋπόθεση φυσικά ότι τηρούνται οι περιορισμοί στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, όπου αυτοί προβλέπονται.

Πιστεύουμε στη στενή συνεργασία μαζί σας και ελπίζουμε στην αποφασιστική και έγκαιρη συνδρομή σας προς την άμεση και δίκαιη διευθέτηση των παραπάνω αιτημάτων, δίδοντας έμπρακτη στήριξη στις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική επικράτεια.