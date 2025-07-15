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Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς η αγορά σταθμίζει πιθανές κυρώσεις και δασμούς
Εμπορεύματα
13:47 - 15 Ιουλ 2025

Το πετρέλαιο υποχωρεί καθώς η αγορά σταθμίζει πιθανές κυρώσεις και δασμούς

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά ενέργειας παρουσιάζει για ακόμα μία μέρα, την Τρίτη 15/7, έντονες διακυμάνσεις, με τις τιμές να ακολουθούν ανοδικές και καθοδικές τάσεις, ανάλογα με τις εξελίξεις στη γεωπολιτική σκηνή και τις κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση καθώς η αγορά αποτιμά την προθεσμία των 50 ημερών που έθεσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τη Ρωσία για να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και να αποφύγει τις κυρώσεις στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου, ενώ παράλληλα παραμένουν οι ανησυχίες για τους δασμούς που σχεδιάζει να επιβάλει ο Τραμπ στο εμπόριο.

Το μεσημέρι της Τρίτης τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν κατά 0,52% στα 68,85 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αντίστοιχα του αμερικανικού αργού (WTI) παρουσιάζουν πτώση κατά 0,72% στα 66,50 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο συμβόλαια είχαν κλείσει πάνω από 1 δολάριο χαμηλότερα στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή νέων όπλων στην Ουκρανία και απείλησε με κυρώσεις όσους συνεχίσουν να αγοράζουν ρωσικά εξαγωγικά προϊόντα, εκτός εάν η Μόσχα αποδεχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία εντός 50 ημερών.

Αν και οι τιμές του πετρελαίου είχαν αυξηθεί αρχικά με την είδηση των πιθανών κυρώσεων, αργότερα έχασαν τα κέρδη τους καθώς η προθεσμία των 50 ημερών δημιούργησε ελπίδες ότι ίσως τελικά αποφευχθούν οι κυρώσεις. Οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα εφαρμόσουν πράγματι υψηλούς δασμούς στις χώρες που συνεχίζουν να εμπορεύονται με τη Ρωσία.

«Η προσωρινή παύση μείωσε τις ανησυχίες ότι άμεσες κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα μπορούσαν να διαταράξουν τις ροές αργού πετρελαίου. Η ψυχολογία της αγοράς επιβαρύνθηκε επίσης από την αυξανόμενη εμπορική ένταση», ανέφερε σε σημείωμά του προς τους πελάτες ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα επιβάλει δασμούς ύψους 30% στις περισσότερες εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό από την 1η Αυγούστου. Παρόμοιες προειδοποιήσεις έχουν απευθυνθεί και σε άλλες χώρες, δίνοντάς τους λιγότερο από τρεις εβδομάδες να διαπραγματευτούν συμφωνίες-πλαίσιο που ενδεχομένως θα μείωναν τα απειλούμενα ποσοστά δασμών.

Οι δασμοί ενέχουν τον κίνδυνο να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για καύσιμα παγκοσμίως και να πιέσει περαιτέρω τις τιμές του πετρελαίου προς τα κάτω.

Σε άλλα νέα, η ζήτηση πετρελαίου προβλέπεται να παραμείνει «πολύ ισχυρή» κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, διατηρώντας την αγορά σε στενή ισορροπία βραχυπρόθεσμα, σύμφωνα με δήλωση του γενικού γραμματέα του ΟΠΕΚ, όπως μετέδωσε ρωσικό μέσο ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs τη Δευτέρα αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της για τις τιμές του πετρελαίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, επικαλούμενη πιθανές διαταραχές στην προσφορά, μείωση των αποθεμάτων στις χώρες του ΟΟΣΑ και περιορισμούς στην παραγωγή της Ρωσίας.

Σημαντικές απώλειες για το φυσικό αέριο – Συνεχίζει ανοδικά ο χρυσός

Στην αγορά του φυσικού αερίου, η χθεσινή ημέρα χαρακτηρίστηκε από έντονη αυξητική τάση λόγω της αυξημένης ζήτησης LNG στην Ασία και των πιέσεων στα αποθέματα. Σήμερα, όμως, τα δεδομένα άλλαξαν και έτσι το μεσημέρι της Τρίτης το φυσικό αέριο καταγράφει μεγάλη πτώση, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Αύγουστο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 2,084% στα 34,715 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, χρυσός συνεχίζει την ανοδική τους πορεία σημειώνοντας κέρδη 0,38% στα 3.371,85 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι παρουσιάζει απώλειες 0,30% στα 38,628 δολάρια η ουγγιά. Ο χαλκός παρουσιάζει κέρδη 0,21% και βρίσκεται στα 5,5582 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,11% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1679 δολάριο ανά ευρώ. Και σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται με απώλειες 0,19% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3451 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8683 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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