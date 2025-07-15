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Γεραπετρίτης από Λιβύη: Όσα μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας διχάζουν
Πολιτική
13:18 - 15 Ιουλ 2025

Γεραπετρίτης από Λιβύη: Όσα μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας διχάζουν

Reporter.gr Newsroom
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Το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο, μετέφερε στην πολιτική ηγεσία της χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Τρίπολη όπου τον υποδέχθηκε θερμά ο Λιβυκός ομόλογος του Ταχέρ Αλ Μπαούρ.

Στις συναντήσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών θα αναπτύξει τις πάγιες θέσεις της Αθήνας, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, απορρίπτοντας την ανυπόστατη λογική του τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ επί τάπητος θα τεθεί και το μεταναστευτικό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι σήμερα στην Τρίπολη. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, σας μεταφέρω μήνυμα ειρήνης, φιλίας και καλής γειτονίας» και συνέχισε τονίζοντας: «Η Λιβύη αποτελεί για την Ελλάδα τον φυσικό γείτονα. Αποτελεί έναν μακραίωνο σύμμαχο του πολιτισμού και της ιστορίας και η επιδίωξή μας είναι να συνεχίσουμε μαζί την πορεία για μια ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια και ειρήνη. Πεποίθησή μας είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να λυθούν μέσω διαλόγου και ότι εκείνα τα οποία μας ενώνουν, όπως η γεωγραφία και η ιστορία είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας διχάζουν. Για τον λόγο αυτό προσβλέπω στη συνεργασία μας και ευελπιστώ η επίσκεψή μου αυτή να αποτελέσει μόνο την αρχή μιας καλής και εποικοδομητικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεων μας».

«Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τη φωνή της Λιβύης στην Ευρώπη και τον κόσμο», πρόσθεσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

Μπαούρ: Οι σχέσεις Λιβύης είναι πάντα θερμές

Ο Ταχέρ Αλ Μπαούρ υποδεχόμενος τον Γιώργο Γεραπετρίτη ανέφερε: «Σας καλωσορίζουμε στην Τρίπολη. Είμαστε λαοί της Μεσογείου, μας συνδέουν ιστορικές πολιτισμικές σχέσεις. Οι σχέσεις Λιβύης-Ελλάδας πάντα είναι θερμές. Πάντα υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Φυσικά, αυτά τα προβλήματα δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδια στην πορεία των σχέσεων μεταξύ των κρατών. Ειδικά καθώς είμαστε στην ίδια περιοχή, την ίδια περιφέρεια. Η περιοχή μας είναι μια από τις ομορφότερες στον κόσμο… Οι παράγοντες αυτοί μας αναγκάζουν εμάς του πολιτικούς να εργαστούμε για τις σχέσεις μας. Εύχομαι αυτό το ταξίδι να είναι μια απαρχή για δοθεί μια καλή ώθηση στις σχέσεις των δύο χωρών».

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