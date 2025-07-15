Κωνσταντοπούλου: Γελοιοποίηση των θεσμών οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για απόπειρα «γελοιοποίησης των θεσμών» κατηγόρησε την κυβέρνηση η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την Τρίτη (15/7).

Πιο αναλυτικά τόνισε στην ΕΡΤ πως «η εξεταστική επιτροπή δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προανακριτική», η οποία είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών.

«Έχει διαβιβαστεί ποινική δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περιλαμβάνει στοιχεία για αξιόποινες πράξεις, εμπλοκή πολιτικών προσώπων και κυβερνητικών στελεχών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατήγγειλε πως η κυβέρνηση προσπαθεί να προστατεύσει πολιτικά πρόσωπα, όπως τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη, επισημαίνοντας πως η απόφαση να κλείσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ προηγήθηκε της νομοθετικής ρύθμισης, κάτι που χαρακτήρισε «συγκαλυπτική κίνηση».

«Ο Βορίδης, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είπε ‘θα σας πάρω όλους μαζί μου’ και ο Μητσοτάκης του έδωσε σωσίβιο σωτηρίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, το κύκλωμα αλλοίωσης στοιχείων στο Ε9 και χορήγησης παράνομων επιδοτήσεων δεν θα μπορούσε να λειτουργεί χωρίς τη σύμπραξη της ΑΑΔΕ.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε πως η Πλεύση Ελευθερίας έχει ήδη καταθέσει αίτημα για συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ απευθύνει πρόσκληση σε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για συγκρότηση κοινής πρότασης.

«Η Βουλή δεν μπορεί ούτε να καλύπτει, ούτε να ξεπλένει, ούτε να συγκαλύπτει. Πρέπει να αποδοθούν όλες οι ποινικές ευθύνες, για όλα τα αδικήματα και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα».

Σφοδρή επίθεση για τη μεταναστευτική πολιτική

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας την πρόσφατη τροπολογία για τρίμηνη αναστολή ασύλου ως «ακραία παραβίαση του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

«Το άσυλο είναι διεθνής εγγύηση για τους κατατρεγμένους. Δεν πετάς ανθρώπους στη θάλασσα, δεν τους επαναπροωθείς χωρίς καταγραφή, δεν ακυρώνεις τη διαδικασία ασύλου», υπογράμμισε.

Χαρακτήρισε τον υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη «ακραία ρατσιστικό πρόσωπο» και πρόσθεσε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «εκπέμπει μήνυμα ρατσισμού με τις επιλογές του», κατηγορώντας τον ότι χειραγωγεί τις τοπικές κοινωνίες μεταθέτοντας ευθύνες στους μετανάστες.

«Η ελληνική κοινωνία δεν είναι ρατσιστική. Έχει αλληλεγγύη, ανθρωπισμό και ανεκτικότητα», τόνισε.

Αναφερόμενη στη ρητορική της κυβέρνησης περί μεταναστών που δεν προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, επεσήμανε: «Η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι το 30% προέρχεται από το Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος και απειλείται η ζωή κυρίως των γυναικών και παιδιών. Και όμως, όλοι επαναπροωθούνται χωρίς εξαίρεση».

Αναφερόμενη στην τροπολογία για το άσυλο, εξέφρασε ανησυχία για την πορεία της χώρας: «Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου κάλεσε τους βουλευτές να μην την ψηφίσουν. Αυτή η πολιτική μάς οδηγεί σε απομόνωση. Το Σύνταγμά μας του 1975 κατοχύρωσε ισχυρά τα ανθρώπινα δικαιώματα – σήμερα γίνεται ιλιγγιώδης οπισθοδρόμηση».

Στηλίτευσε και τη διακομματική στάση απέναντι στην Τουρκία: «Και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας έκαναν το ίδιο: πλήρωναν τον Ερντογάν για να διαχειρίζεται ανθρώπους σαν αντικείμενα. Αυτή δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική, είναι εκποίηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Απουσία στρατηγικής στη Λιβύη

Η πρόεδρος της Πλεύσης υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έχει σαφή στρατηγική στη Λιβύη, ενώ επέκρινε τις αποσπασματικές αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών: «Ο Χαφτάρ διώχνει Έλληνες διπλωμάτες και δεν υπάρχει κανένας συντονισμός. Ο ένας υπουργός λέει το ένα, ο άλλος το άλλο. Είναι τυχάρπαστη η εξωτερική πολιτική», είπε.

Σκληρή επίθεση σε Τσίπρα: «Είναι δεξιοτέχνης της κωλοτούμπας»

Η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε σφοδρή προσωπική κριτική στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για υποκρισία σχετικά με τα πρακτικά του 2015: «Τα έχει και τα κρύβει 10 χρόνια. Τώρα δήθεν τα ζητάει σε συνεννόηση με τον Τασούλα. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό».

Και πρόσθεσε: «Το πρόσωπο αυτό παραβίασε τη λαϊκή εντολή, κυβέρνησε με καταστολή και μνημόνια, εγκατέλειψε τη Βουλή και το κόμμα του. Τώρα, απλώς κάνει τσάρκες στο εξωτερικό με μισθό βουλευτή».

Προτάσεις και κοστολογήσεις της Πλεύσης Ελευθερίας

Η πρόεδρος της Πλεύσης υπογράμμισε ότι το κόμμα της έχει καταθέσει προτάσεις νόμου με οικονομική τεκμηρίωση, όπως αυτή για την επανεισαγωγή του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο:

«Η πρότασή μας κοστολογήθηκε στα 2,1 δισ. από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Και όμως, η κυβέρνηση χάρισε 8 δισ. στους δανειστές. Αυτή είναι η διαφορά προτεραιοτήτων».

Η κ. Κωνσταντοπούλου επέμεινε πως η Πλεύση Ελευθερίας ασκεί πραγματική, καθημερινή αντιπολίτευση:

«Είπαμε εξ αρχής πως δεν θα υποσχεθούμε κυβερνητικό πρόγραμμα για να πάρουμε ψήφους. Κάνουμε αντιπολίτευση υπεράσπισης, με συγκεκριμένες προτάσεις και παρουσία σε όλα τα επίπεδα της Βουλής».

Τόνισε ότι το κόμμα ετοιμάζει πλέον και πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα, χωρίς να εγκαταλείπει τον αντιπολιτευτικό του ρόλο.

Για τις δημοσκοπήσεις

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε στην εμπιστοσύνη της νέας γενιάς, των γυναικών και των απογοητευμένων πολιτών: «Το 20% όσων απείχαν απαντούν ότι θα ψηφίσουν Πλεύση Ελευθερίας. Αυτό είναι τεράστια ευθύνη και το ξέρουμε».

Κατήγγειλε ταυτόχρονα τη συστηματική απουσία του κόμματός της από τα τηλεοπτικά μέσα:

«Είναι η πρώτη φορά που με καλούν μετά από 1,5 μήνα. Δεν καλούν ούτε τους βουλευτές μας».