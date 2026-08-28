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«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση προθεσμίας και διεύρυνση κριτηρίων – Τι αλλάζει
Ειδήσεις
15:58 - 28 Αυγ 2026

«Ανακαίνιση Κατοικίας»: Παράταση προθεσμίας και διεύρυνση κριτηρίων – Τι αλλάζει

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 η προθεσμία για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες κατοικίες, ώστε να μπορούν περισσότεροι πολίτες να προχωρήσουν στην ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων τους.

Η παράταση και οι νέες ρυθμίσεις θα περιληφθούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, η έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες θα είναι δυνατή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Παράλληλα, καταργείται ο περιορισμός που προέβλεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας κατά το Β’ στάδιο υλοποίησης της δράσης. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης και για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Επιπλέον, τροποποιείται η σχετική ορολογία της αρχικής ΚΥΑ (86272ΕΞ/02-06-2026, Β’ 3058), καθώς οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίστανται από τους όρους «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα». Παράλληλα, αναμορφώνεται ο πίνακας των εισοδηματικών κατηγοριών της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της απόφασης.

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Προστίθεται επίσης πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία, κατά το Β’ στάδιο και ειδικότερα στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση για τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα κατατάσσονται κατά προτεραιότητα με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα, διευκρινίζεται ότι οι κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν μέσα στο 2026 δεν είναι επιλέξιμες, καθώς η αρχική ΚΥΑ προβλέπει ότι η κλειστή κατοικία πρέπει να είχε δηλωθεί από τον αιτούντα στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025.

Αντίθετα, οι ανοικτές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026 μπορούν να είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών είχε δηλώσει τη συγκεκριμένη κατοικία ως κύρια κατοικία του για το φορολογικό έτος 2025.

Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας» έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανέρχονται σε 380.000.

Η πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επιτρέπει πλέον σε περισσότερους πολίτες να εκδίδουν τη βεβαίωση επιλεξιμότητας σε πραγματικό χρόνο. Για την άντληση των απαιτούμενων στοιχείων αξιοποιείται το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΨΔ, μέσω διασύνδεσης με την ΑΑΔΕ, το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr είτε μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και την υποκατηγορία «Επιδοτήσεις πολιτών».

Όπως αναφέρεται στην κοινή απόφαση των υπουργείων, η Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική, η οποία περιλαμβάνει δράσεις συνολικού ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος μέσω της επαναφοράς ανενεργών κατοικιών στην αγορά και της αύξησης του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Παράλληλα, η ανακαίνιση και η ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και στη μείωση του κόστους στέγασης και ενέργειας. Σύμφωνα με την κοινή απόφαση, η δράση αποτυπώνει τον κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό του ΕΣΠΑ, κατευθύνοντας ευρωπαϊκούς πόρους προς όφελος των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2026 - 16:22
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