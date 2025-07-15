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Βόζεμπεργκ: Προσωρινή η αναστολή ασύλου - Η ΕΕ ενέκρινε τα μέτρα λόγω έκτακτων συνθηκών
Πολιτική
14:04 - 15 Ιουλ 2025

Βόζεμπεργκ: Προσωρινή η αναστολή ασύλου - Η ΕΕ ενέκρινε τα μέτρα λόγω έκτακτων συνθηκών

Reporter.gr Newsroom
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Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μέτρα που εφαρμόζει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό επιβεβαίωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ Ελίζα Βόζεμπεργκ, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα λήψης προσωρινών μέτρων στο μεταναστευτικό λόγω των έκτακτων συνθηκών και αποκάλυψε, η Ελλάδα έχει λάβει το «πράσινο φως» από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή των μέτρων αυτών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Έχουμε το πράσινο φως, υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο αυτό είναι προσωρινό και είναι για τρεις μήνες, εξαγγέλλεται και ότι εξηγείται από τις έκτακτες συνθήκες», δήλωσε η κ. Βόζεμπεργκ, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι δύο προϋποθέσεις νομιμοποιούν την αναστολή της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου. «Μην ξεχνάμε ότι οι Βρυξέλλες καταλαβαίνουν κάτι: ότι τα μηνύματα που πρέπει να στέλνονται από κάθε κράτος-μέλος είναι με παραλήπτες τους απελπισμένους αυτούς ανθρώπους που πληροφορούνται από τους διακινητές», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωβουλευτής τόνισε ότι η Ένωση διαθέτει τα μέσα για να παρέμβει, για παράδειγμα στο Λιβυκό, αλλά δεν είναι πάντα βέβαιο πως υπάρχει και η απαραίτητη πολιτική βούληση. «Οι Βρυξέλλες πάντα μπορούν να παρέμβουν και αυτό διότι υπάρχει η οικονομική βοήθεια και προς τις τρίτες χώρες και προς τα κράτη μέλη, όταν δεν ακολουθούν κανόνες. Η απειλή αναστολής ή παγώματος οικονομικών εργαλείων αρκεί, αρκεί βέβαια να υπάρχει πολιτική βούληση και πολιτική βούληση πάντα δεν την έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Βόζεμπεργκ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη στάση της ΕΕ απέναντι στην Τουρκία, λέγοντας: «Γι’ αυτό και εμείς διαμαρτυρόμαστε πάντοτε για τη μη ιδιαίτερα σκληρή στάση των Βρυξελλών προς την Τουρκία, η οποία έχει αναθεωρητική πολιτική. Εν αντιθέσει, είδαμε ότι με όλες τις δυνάμεις έχει περιφρουρήσει τα δικαιώματα της Ουκρανίας από την επίθεση που δέχτηκε». Κλείνοντας το θέμα, επισήμανε ότι «τα κράτη-μέλη αναμένουν να αντιμετωπίζονται ως ίσα, και ως προς τα δικαιώματα και ως προς τις υποχρεώσεις που έχουν».

Τέλος, για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πολιτικές διαστάσεις που έχει λάβει η υπόθεση, η κ. Βόζεμπεργκ δήλωσε: «Ας ερευνηθούν. Όλα στο φως. Αλλά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε καταντήσει ένα απέραντο δικαστήριο. Με λυπεί και με απογοητεύει το ότι φτάσαμε, μετά τη χούντα, να κατατίθεται πρόταση για εσχάτη προδοσία σε βάρος της νόμιμα εκλεγμένης δημοκρατικής κυβέρνησης. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να μας πληγώνει όλους». Τάχθηκε πάντως υπέρ της διαφάνειας, λέγοντας ότι «η εξεταστική επιτροπή, στην οποία θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια, αναμφίβολα θα εξετάσει τα πάντα».

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