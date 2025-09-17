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Η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία
Οικονομία
16:47 - 17 Σεπ 2025

Η Ελλάδα συμβάλλει στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνάντηση εργασίας στη Βιέννη, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χάρτη για την Ψηφιακή Κυριαρχία, συμμετείχε ο Ειδικός Γραμματέας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης, εκπροσωπώντας τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου. Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Αυστρία και συγκέντρωσε εκπροσώπους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο των συζητήσεων υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης της τεχνολογικής αυτονομίας της Ευρώπης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των δεδομένων της και της προώθησης πολιτικών που θα ενδυναμώσουν την ανθεκτικότητα της Ένωσης σε μια εποχή γεωπολιτικών προκλήσεων.

Η συνάντηση αποτέλεσε, παράλληλα, προπαρασκευαστικό βήμα για το Άτυπο Συμβούλιο Τηλεπικοινωνιών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-10 Οκτωβρίου στη Δανία, όπου η τεχνολογική κυριαρχία θα τεθεί ως ένα από τα τρία βασικά ζητήματα της ατζέντας.

Ο Ειδικός Γραμματέας ΤΝ και Διακυβέρνησης Δεδομένων, Βασίλης Καρκατζούνης, δήλωσε: «Η ψηφιακή κυριαρχία δεν αποτελεί μια αφηρημένη φιλοδοξία, αλλά αναγκαιότητα για το μέλλον της Ευρώπης. Απαιτείται μακροπρόθεσμος συντονισμός, επενδύσεις και ισχυροί θεσμοί. Οι στόχοι μας πρέπει να κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, να εξασφαλίσουμε τον έλεγχο κρίσιμων υποδομών, τεχνολογιών και δεδομένων, παραμένοντας ταυτόχρονα ανοιχτοί σε αξιόπιστους διεθνείς εταίρους. Πρωτοβουλίες όπως τα AI Factories, τα Gigafactories και η ασφαλής συνδεσιμότητα θα είναι καθοριστικές για το μέλλον των υποδομών στην ΕΕ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να συμβάλλει σε όλους αυτούς τους τομείς και να φέρει γρήγορα και απτά αποτελέσματα. Δεύτερον, πρέπει να ενισχύσουμε την καινοτομία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα, ώστε οι λύσεις «made in Europe» να καταστούν ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

Η επικείμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, επιτρέποντας, μεταξύ άλλων, στα ευρωπαϊκά γλωσσικά μοντέλα (LLMs) να αντλούν από την πολιτιστική κληρονομιά και τις λιγότερο χρησιμοποιούμενες γλώσσες. Τρίτον, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία, αντιμετωπίζοντας την παραπληροφόρηση στην εποχή των deepfakes και προστατεύοντας τα δικαιώματα σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που συνδιαμορφώνεται από την ΤΝ. Είναι ανάγκη να επιδιώξουμε έναν συνδυασμό ανεξαρτησίας με ανοικτότητα, καινοτομίας με εμπιστοσύνη και αξιών με ανταγωνιστικότητα. Πρόκειται για ένα δύσκολο έργο, αλλά θα συμβάλλουμε ενεργά σε αυτό το κοινό ευρωπαϊκό ταξίδι».

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