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Η ελληνική αγορά σε «ουδέτερη ζώνη» – Τι βλέπει η HSBC μετά το άλμα του 68%
Οικονομία
18:29 - 29 Σεπ 2025

Η ελληνική αγορά σε «ουδέτερη ζώνη» – Τι βλέπει η HSBC μετά το άλμα του 68%

Reporter.gr Newsroom
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Η HSBC αναπροσάρμοσε τη Δευτέρα (29/9) τη σύστασή της για την ελληνική αγορά, υποβαθμίζοντάς την από «υπεραπόδοση» (overweight) σε «ουδέτερη» (neutral), μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 68% από τις αρχές του 2025. Η τράπεζα εκτιμά πως οι βασικοί καταλύτες της ανόδου – όπως οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η αύξηση των μερισμάτων – είναι πλέον ευρέως γνωστοί και σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι στις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Αναλυτικότερα:

Οι ελληνικές μετοχές, οι οποίες κάποτε θεωρούνταν υποτιμημένες, διαπραγματεύονται πλέον σε επίπεδα που κρίνονται «δίκαια». Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) σε 12μηνη βάση έχει φτάσει τις 9 φορές, αντιπροσωπεύοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση. Αν και η αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount 35% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών, η HSBC θεωρεί πως η Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον την ίδια επενδυτική ευκαιρία όπως έναν χρόνο πριν.

Εστίαση στις τράπεζες
Ειδικά στον τραπεζικό κλάδο – που ηγήθηκε της ανόδου – η τράπεζα παρατηρεί μείωση της επενδυτικής ελκυστικότητας, ιδίως ως προς τα μερίσματα. Ο μέσος 12μηνος μερισματικός δείκτης έχει υποχωρήσει από περίπου 9% στο 5,2%, οριακά υψηλότερα από τον μέσο όρο των αναδυόμενων αγορών.

Επιπλέον, η HSBC επισημαίνει ότι η έκθεση των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά – το 60% των GEM funds διατηρούν πλέον θέση στη χώρα, έναντι 40% το 2022. Αυτό ενισχύει τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο διόρθωσης, καθώς περιορίζονται τα περιθώρια για νέες εισροές.

Ομόλογα: σταθερότητα αλλά χωρίς περαιτέρω ώθηση
Το τρέχον περιβάλλον σταθερών επιτοκίων από την ΕΚΤ δημιουργεί ένα ήρεμο σκηνικό για τα ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα. Ωστόσο, τα spreads έχουν ήδη συμπιεστεί σημαντικά, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της οικονομίας, και η HSBC βλέπει πλέον περιορισμένα περιθώρια περαιτέρω μείωσης – τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Μακροοικονομική στήριξη και προκλήσεις
Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να στηρίζεται σε δυναμικούς κλάδους:

  • Τουρισμός: Παραμένει ισχυρός, με το αεροδρόμιο της Αθήνας να εξυπηρετεί 3,9 εκατομμύρια επιβάτες τον Αύγουστο (+7% σε ετήσια βάση). Η Aegean Airlines ωφελείται σημαντικά από τη ζήτηση και τα υψηλά εισιτήρια.

  • Κατασκευές και βιομηχανία: Ενισχύονται από τις ιδιωτικές επενδύσεις και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Ωστόσο, η HSBC προειδοποιεί ότι η συνεχής αύξηση των μισθών – με τον κατώτατο μισθό να έχει ενισχυθεί πάνω από 50% από το 2018 – αν και στηρίζει την κατανάλωση, αρχίζει να ασκεί πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα και στα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Πιθανή αναβάθμιση από FTSE, αλλά με μεικτές επιπτώσεις
Η Ελλάδα παραμένει σε παρακολούθηση για πιθανή αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά από τον FTSE Russell. Αν και κάτι τέτοιο θα ενίσχυε το κύρος της χώρας, η μικρή βαρύτητα της Ελλάδας στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών ενδέχεται να περιορίσει τη ρευστότητα.


Η HSBC αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την ανθεκτικότητα της αγοράς. Ωστόσο, θεωρεί ότι οι βασικοί καταλύτες που τροφοδότησαν την άνοδο έχουν εξαντληθεί, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Η μετατόπιση της στάσης σε «ουδέτερη» δεν αποτελεί ένδειξη αρνητικής προοπτικής, αλλά περισσότερο ανάγκη για «ανάπαυλα» μετά από ένα εξαιρετικά ισχυρό ράλι.

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