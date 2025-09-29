Ήπια κέρδη στο ΧΑ μετά την έκθεση της HSBC– Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Δεν είχε συνέχεια το εκρηκτικό ξεκίνημα στο ΧΑ (υψηλό ΓΔ 2052 +1%) μετά την έκθεση της HSBC που το θεωρεί «δίκαια αποτιμημένο» στα τρέχοντα επίπεδα, με αποτέλεσμα την σταδιακή υποχώρηση του δείκτη και κλείσιμο στις 2034 μονάδες +0,13%.

Η HSBC αναπροσάρμοσε τη Δευτέρα (29/9) τη σύστασή της για την ελληνική αγορά, υποβαθμίζοντάς την από «υπεραπόδοση» (overweight) σε «ουδέτερη» (neutral), μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο της τάξης του 68% από τις αρχές του 2025. Η τράπεζα εκτιμά πως οι βασικοί καταλύτες της ανόδου – όπως οι μεταρρυθμίσεις, η δημοσιονομική σταθεροποίηση και η αύξηση των μερισμάτων – είναι πλέον ευρέως γνωστοί και σε μεγάλο βαθμό ενσωματωμένοι στις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Στα αξιοσημείωτα της συνεδρίασης η ανοδική αντίδραση της Metlen +2% που μετά το selloff της προηγούμενης εβδομάδας που πιθανότατα είχε βάση την ρευστοποίηση σημαντικού πακέτου ξένου επενδυτή (κοντά στο 1% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης) έδειξε σημάδια ανάκαμψης, παρότι το κλείσιμο απείχε από τα υψηλά ημέρας (48,80)

Από κοντά ο ΔΤΡ +0,62% (με την ΕΤΕ +1,9% αλλά και Optima +3,4% , Bochgr +2,7%) όπως και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,3% , ΕΛΧΑ +1,2% και ΒΙΟ +1,4%.

Βαρίδι στην σημερινή συνεδρίαση η μετοχή της ΕΕΕ -3% (με το χαμηλό ημέρας κάτω από τα 40 ευρώ στο -4%), σημαντική υποχώρηση και σε ΕΥΔΑΠ -1,6% λόγω αποτελεσμάτων εξαμήνου αλλά και η Cener -2,9%.

Ξανά με θετικό πρόσημο η Credia +3,1% μετά και τα βελτιωμένα μεγέθη εξαμήνου με διπλασιασμό εσόδων και εκτόξευση της κερδοφορίας στα 27,6 εκ. ευρώ, άνοδος και για την ΕΧΑΕ +3,4% όπως και σε ΙΝΤΚΑ +1% , ΚΡΙ +4% και ΟΛΠ +1,6%.

Μικτές τάσεις στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.54%)με ΑΔΜΗΕ -1,6%, ΛΑΒΙ -1,2%, ΠΕΤΡΟ -1,1% , παρόμοια εικόνα και στην χαμηλή με πιέσεις σε ΛΟΥΛΗ -2,4% , ΦΑΙΣ -2,6%.

Μια συνεδρίαση υπολείπεται για το τέλος του Σεπτεμβρίου με τον ΓΔ (+0,6%) να κρατάει οριακά το νέο ιστορικό ρεκόρ του 11ου συνεχόμενου ανοδικού μήνα, εν μέσω κρίσιμων μακροοικονομικών στοιχείων που αναμένονται στις ΗΠΑ αλλά και της πιθανότητας – όχι σημαντικής – για ‘κλείσιμο’ της αμερικάνικης κυβέρνησης (government shutdown) .

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης