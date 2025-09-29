Orilina Properties: Εκτίναξη καθαρών κερδών σε επίπεδα ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών κατά το Α’ Εξάμηνο του 2025 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος για το 2024 ήταν η ακόλουθη:
1. Έσοδα από ενοίκια: €3.107χιλ έναντι €2.825χιλ (+10,0%)
2. Λειτουργικά κέρδη - EBITDA: €4.177χιλ έναντι €2.070χιλ (+101,8%)
3. Καθαρά κέρδη μετά φόρων: €4.201χιλ έναντι €1.642χιλ (+155,8%)
Βασικοί Δείκτες
Προσαρμοσμένη Εσωτερική Αξία Μετοχής (Adjusted NAV p.s.):€1,227
Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη ανά Μετοχή: €0,06
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις ως προς την Αξία Ακινήτων: -9%