Πώς θα γεμίσει ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά» – Όλες οι λεπτομέρειες και παραδείγματα

Το μέτρο που έχει απασχολήσει ίσως περισσότερο από όλα όσα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ το Σάββατο (5/9) είναι ο «Κουμπαράς για τη νέα γενιά». Ένα μέτρο αρκετά πρωτότυπο, που όμως – σύμφωνα με τους επικριτές του – διαιωνίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία.

Τη Δευτέρα (7/9) το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης παρουσίασε την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ, μεταξύ των οποίων και ο «κουμπαράς» για τα παιδιά. Έτσι, λοιπόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών:

Πρόκειται για έναν ειδικό επενδυτικό λογαριασμό που θα μπορεί να ανοίγει στα δύο πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Η συμμετοχή του κράτους φτάνει αρχικά στα 1.200 ευρώ ετησίως.

στα 1.200 ευρώ ετησίως. Τα χρήματα θα παραμένουν «κλειδωμένα» μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού.

Σύμφωνα με το επίσημο παράδειγμα, 24.652 ευρώ που θα καταβάλει η οικογένεια μπορούν, μαζί με ισόποση κρατική συμμετοχή και τις επενδυτικές αποδόσεις, να δημιουργήσουν κεφάλαιο έως 77.062 ευρώ στα 18 χρόνια.

Ο «αστερίσκος» για το ποσό

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Πιερρακάκης για κάθε ευρώ από την οικογένεια, δίνει ένα ευρώ και το κράτος.

Αυτό για το πρώτο διάστημα έχει «ταβάνι» τα 1.200 ευρώ τον χρόνο. Ωστόσο, το ποσό των 1.200 ευρώ θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία (1.320 ευρώ το 2032, 1452 ευρώ το 2037 κτλ.).

Το μέγιστο ποσό που μπορεί να εισφέρει ο γονέας ετησίως ανέρχεται σε 10.000 ευρώ, ώστε ο λογαριασμός να μη γίνεται όχημα απόκρυψης πλούτου.

Ο ρυθμός καταβολής μπορεί να είναι μηνιαίος με πάγια εντολή (π.χ. 100 ευρώ τον μήνα) ή όποτε επιθυμεί ο γονέας. Σε περίπτωση που κάποιο έτος ο γονέας δεν καταβάλλει ποσό, ο λογαριασμός συνεχίζει κανονικά να είναι ενεργός και να τοκίζεται, απλώς δεν εισφέρει και το κράτος για το εν λόγω έτος.

Τα ποσά της κρατικής συνεισφοράς θα πιστώνονται περιοδικά στους λογαριασμούς από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ανάληψη και φορολογία

Ανάληψη μπορεί να γίνει μόνο όταν το τέκνο συμπληρώσει τα 18 έτη. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει ανάληψη σε περίπτωση θανάτου γονέα ή θανάτου του τέκνου ή σε περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας του τέκνου που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης όπως πιστοποιούνται από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συμπλήρωση των 18 ετών το ποσό που έχει σωρευτεί μεταπίπτει σε τυπικό καταθετικό λογαριασμό στο όνομα του τέκνου.

Το εισόδημα που λαμβάνει τον τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος (είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου ή φόρο μερισμάτων).

Υπολογισμός

Σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση, με ετήσια κατάθεση 1.200 ευρώ από τον γονέα και 1.200 ευρώ από το κράτος (σύνολο 24.000) που θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία, σε 18 έτη θα έχει κατατεθεί κεφάλαιο 49.304 ευρώ. Το ποσό αυτό με τους τόκους αναμένεται να ξεπεράσει, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, τα 60.000 ευρώ με την εκπνοή του χρονικού ορίου των 18 ετών. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε ανάλογα με την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος μπορεί να ξεπεράσει και τις 70.000 ευρώ ή και περισσότερα σε βάθος 18 ετών, αναλόγως του επενδυτικού προϊόντος που θα επιλέξει η οικογένεια.

Επενδυτικά προϊόντα

Κάθε παιδί μπορεί να έχει έναν επενδυτικό λογαριασμό. Για να ανοίξει ο λογαριασμός θα πρέπει τουλάχιστον ένας εκ των δύο γονέων να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και δεν εφαρμόζονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του μέτρου, τα ποσά του επενδυτικού λογαριασμού θα επενδύονται υποχρεωτικά σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη αγορά ή κρατικά ομόλογα.

Οι επενδύσεις μπορούν να λαμβάνουν χώρα μόνο μέσω οργανωμένων αγορών της Ελλάδος και της ΕΕ (αποκλείονται τρίτες χώρες).

Τα επενδυτικά προϊόντα μπορούν να ποικίλουν ως προς το ρίσκο της απόδοσης που μπορεί να επιλέξει ο γονέας.

Θα υπάρχει κοινό υπόδειγμα γνωστοποίησης, ενιαίος συνολικός δείκτης κόστους (Total Expense Ratio) και ενιαία μεθοδολογία υπολογισμού για όλους τους τύπους παρόχων, ώστε κάθε οικογένεια να συγκρίνει τα προϊόντα σε κοινή βάση. Ο γονέας έχει δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς σε άλλα εγκεκριμένα επενδυτικά προϊόντα μεταξύ των παρόχων.

Ο επενδυτικός λογαριασμός θα προσφέρεται από τραπεζικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρίες ή Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν ειδική έγκριση (σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος όπου απαιτείται) ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι του προϊόντος.

Στόχος είναι το πρώτα επενδυτικά προϊόντα να είναι διαθέσιμα από τις αρχές του 2027 ώστε να καλύψουν βρέφη έως 2 ετών (δηλαδή που γεννήθηκαν το 2025 ή 2026).

Δημοσιονομικό κόστος

Το δημοσιονομικό κόστος υπό την υπόθεση ότι εντάσσονται το 1/3 των βρεφών που γεννούνται ετησίως (περίπου 23.000 βρέφη ετησίως και 56.000 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής) εκτιμάται σε 55 εκατ. για το πρώτο έτος εφαρμογής, αυξανόμενο κατά περίπου 27 εκατ. ετησίως. Το κόστος αναμένεται να φτάσει περίπου το μισό δισ. ευρώ έως το 2040.

Κοινωνικά και οικονομικά οφέλη του μέτρου

Σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, το μέτρο έχει πολλαπλά οφέλη για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, καθώς:

(α) στηρίζονται τα παιδιά και διασφαλίζονται οικονομικά για τα πρώτα βήματα της ενήλικης ζωής τους·

(β) δημιουργείται στα παιδιά και στους γονείς κουλτούρα αποταμίευσης και επενδύσεων·

(γ) δημιουργούνται προϋποθέσεις άντλησης επιπλέον κεφαλαίων από τις ελληνικές επιχειρήσεις τόσο μέσω των μετοχών που διαπραγματεύονται στην κεφαλαιαγορά αλλά και μέσω έκδοσης ομολογιών

(δ) η εν λόγω ρύθμιση συνάδει με τη νέα Ευρωπαϊκή κατεύθυνση για την Ένωση Επενδύσεων και Αποταμιεύσεων (Savings and Investments Union-SIU), που ακριβώς έχει το στόχο ενίσχυσης των αποταμιεύσεων σε επενδυτικά προϊόντα που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Παράδειγμα

Για ένα βρέφος που γεννήθηκε το 2026, ο γονέας ανοίγει εντός του 2027 επενδυτικό λογαριασμό και ξεκινά τις ετήσιες καταβολές. Συγκεκριμένα, καταθέτει 1.200 ευρώ τον χρόνο από το 2027 έως και το 2031, ενώ το ποσό αυξάνεται στα 1.320 ευρώ ετησίως για την περίοδο 2032-2036. Ακολουθούν καταβολές 1.452 ευρώ τον χρόνο από το 2037 έως το 2041, ενώ από το 2042 έως και το 2044 η ετήσια εισφορά διαμορφώνεται στα 1.597 ευρώ. Για κάθε μία από αυτές τις καταβολές, το κράτος καταθέτει στον λογαριασμό αντίστοιχο ποσό.

Με αυτόν τον τρόπο, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών, το συνολικό ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί στον επενδυτικό λογαριασμό θα ανέρχεται σε 49.304 ευρώ, εκ των οποίων τα 24.652 ευρώ θα προέρχονται από το κράτος.

Η τελική αξία του λογαριασμού εξαρτάται, ωστόσο, από την απόδοση του επενδυτικού προϊόντος. Με μέση ετήσια απόδοση 3%, το ποσό που θα έχει συσσωρευτεί έως το 2044 και θα είναι διαθέσιμο στο παιδί όταν ενηλικιωθεί υπολογίζεται σε 64.109 ευρώ.

Εάν, αντίθετα, ο γονέας επιλέξει επενδυτικό προϊόν με απόδοση 5%, η αξία του λογαριασμού κατά την ενηλικίωση θα φτάσει τα 77.062 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο γονέας θα έχει καταβάλει συνολικά 24.652 ευρώ, με το ίδιο ποσό να έχει κατατεθεί από το κράτος.