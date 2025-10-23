Τσαβδαρίδης: Συνάντηση με τον Σύλλογο Εργαζομένων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, πραγματοποίησε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025 συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ).

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν εκτενώς ζητήματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του Οργανισμού, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο θεσμικό πυλώνα για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και την ενθάρρυνση της καινοτομίας στην Ελλάδα, καθώς και ζητήματα εργασιακών σχέσεων και μισθολογικής εξέλιξης των εργαζομένων. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ανέπτυξαν τις θέσεις τους για:

- Θέματα εργασιακών σχέσεων και το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισμού

- Τη μισθολογική εξέλιξη και τις προοπτικές βελτίωσης των αποδοχών του προσωπικού

- Την ανάγκη για ενίσχυση του ΟΒΙ με επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τους εκπροσώπους του Συλλόγου και τους διαβεβαίωσε ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, υπό την καθοδήγηση του Υπουργού κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στην απρόσκοπτη λειτουργία και τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, αναγνωρίζοντας

τον καθοριστικό ρόλο των εργαζομένων στην επιτυχή λειτουργία του ΟΒΙ και στην υποστήριξη της ελληνικής ευρεσιτεχνίας και επιχειρηματικότητας.