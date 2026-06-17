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Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες
Πολιτική
18:53 - 17 Ιουν 2026

Τσαβδαρίδης: Στόχος μας τα ισχυρά και ανταγωνιστικά Επιχειρηματικά Πάρκα με διαφάνεια και κανόνες

Reporter.gr Newsroom
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Τη βούληση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ενισχύσει τη λειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα των Επιχειρηματικών Πάρκων της χώρας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου, υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του Βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ευάγγελου Γιαννακούρα.

Ο Υφυπουργός ανέδειξε τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη βιομηχανική ανάπτυξη και στην οργανωμένη χωροθέτηση της παραγωγικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την πολιτική καθοδήγηση του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, υλοποιεί ένα συνεκτικό σχέδιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, τόνισε ότι αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αναπτυξιακούς πυλώνες της Πελοποννήσου και της ελληνικής μεταποίησης συνολικά. Όπως σημείωσε, η Πολιτεία αντιμετωπίζει τις ΒΙ.ΠΕ. ως οργανωμένες βιομηχανικές χωροθετήσεις με έντονο αναπτυξιακό και περιφερειακό αποτύπωμα, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην παραγωγή, την απασχόληση και την εξωστρέφεια της οικονομίας.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπενθύμισε ότι ο νόμος 4982/2022 αποτέλεσε την πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων μετά από δεκαετίες. Όπως ανέφερε, εισήγαγε ενιαίους κανόνες και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για καλύτερη οργάνωση, μεγαλύτερη διαφάνεια και αναβάθμιση των υποδομών.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί μη συμμετοχής δήθεν κάποιων συγκεκριμένων φορέων από τη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που εξετάζει βελτιώσεις του νόμου, ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή στη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων. Όπως τόνισε, οι σύνδεσμοι επιχειρήσεων, τα Επιμελητήρια και οι παραγωγικοί φορείς όπως ο ΠΑ.Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ. και ο Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ., όχι μόνο δεν αποκλείονται αλλά καλούνται να καταθέσουν τις τεκμηριωμένες προτάσεις τους, οι οποίες αξιολογούνται στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ενώ εξασφάλισε την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο σχήμα μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου παρέχονται πρόσθετα κίνητρα στις επιχειρήσεις που επενδύουν εντός οργανωμένων υποδοχέων, ενθαρρύνοντας την παραγωγική δραστηριότητα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Επίσης, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η αναθεώρηση του ν. 4982/2022 στοχεύει στην ενίσχυση της ισορροπίας μεταξύ φορέων ανάπτυξης και εγκατεστημένων επιχειρήσεων, με βασικές αρχές τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ασφάλεια δικαίου.

Τέλος, ο κ. Τσαβδαρίδης, επεσήμανε ότι: «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο και δίκαιο πλαίσιο λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων, που θα ενισχύει τη βιομηχανική παραγωγή, τις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας».

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