Τσαβδαρίδης: Μήνυμα στήριξης στην ελληνική βιομηχανία στα 50 χρόνια της ΣΕΚΑΠ

Στην Ξάνθη και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας ΣΕΚΑΠ βρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων λειτουργίας της ιστορικής βιομηχανίας.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι η πεντηκονταετής πορεία της ΣΕΚΑΠ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική βιομηχανία, επισημαίνοντας πως η επέτειος αυτή δεν αφορά μόνο την ιστορική διαδρομή της επιχείρησης, αλλά κυρίως το δυναμικό παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η στρατηγική απόφαση της Japan Tobacco International να εντάξει τη ΣΕΚΑΠ στον όμιλό της το 2018 και να προχωρήσει σε επενδύσεις που υπερβαίνουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια, συνιστά έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας.

Ο κ. Τσαβδαρίδης εξήρε τον ρόλο των στελεχών και των εργαζομένων της ΣΕΚΑΠ, οι οποίοι, όπως τόνισε, συνέβαλαν καθοριστικά στη μετεξέλιξη μιας ιστορικής βιομηχανικής μονάδας σε ένα σύγχρονο πρότυπο τεχνολογίας, βιωσιμότητας και εξωστρέφειας, με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και παρουσία στις διεθνείς αγορές, προβάλλοντας τα ελληνικά προϊόντα παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, επισημαίνοντας ότι, υπό την ηγεσία του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, υλοποιούνται στοχευμένες μεταρρυθμίσεις με στόχο την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, σταθερού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα δημιουργεί νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε, τέλος, ότι για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Θράκη δεν αποτελεί την άκρη της Ελλάδας, αλλά την αρχή της Ευρώπης και έναν κρίσιμο γεωπολιτικό, ενεργειακό και αναπτυξιακό κόμβο. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΣΕΚΑΠ αφήνει ισχυρό οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενισχύοντας την εξαγωγική δυναμική της περιοχής, στηρίζοντας την τοπική κοινωνία και δημιουργώντας προοπτικές για τους νέους ανθρώπους.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης μετέφερε τα θερμά συγχαρητήρια του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη προς τη διοίκηση και τους εργαζόμενους της ΣΕΚΑΠ και ευχήθηκε τα επόμενα 50 χρόνια να είναι εξίσου δημιουργικά.