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Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Ανακοίνωσε τρίτο πρόγραμμα στήριξης ύψους 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις
Οικονομία
15:40 - 26 Οκτ 2025

Θεοδωρικάκος από Καστοριά: Ανακοίνωσε τρίτο πρόγραμμα στήριξης ύψους 21 εκατ. ευρώ για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στην Καστοριά βρέθηκε σήμερα 26/10 ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, πραγματοποιώντας συνάντηση με τοπικούς φορείς, όπου ανακοίνωσε τη δρομολόγηση ενός τρίτου προγράμματος στήριξης για τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις συνέπειες του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι πρόκειται για το τελευταίο πρόγραμμα που θα ενεργοποιηθεί για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων δυσκολιών στον κλάδο και παρουσίασε σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία κατανομής των πόρων. Τα κεφάλαια του προγράμματος θα καταβληθούν ισόποσα εντός των επόμενων δύο ετών και θα φτάσουν συνολικά τα 21 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του ποσού υπό προϋποθέσεις.

Στο νέο πρόγραμμα θα ενταχθούν επιχειρήσεις που έως τώρα δεν είχαν λάβει χρηματοδότηση, ακόμη και αυτές που κατέγραψαν αύξηση τζίρου κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ θα διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή των πόρων σε στενή συνεργασία με το τοπικό Επιμελητήριο. Η χρηματοδότηση θα προέλθει τόσο από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όσο και από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Υπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να στέκεται δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα και τους εργαζόμενους, τονίζοντας ότι η Καστοριά και η Δυτική Μακεδονία «θα κοιτάξουν μπροστά», καθώς προετοιμάζονται σημαντικές επενδύσεις στον χάρτη των στρατηγικών υποδομών για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2025 - 17:13
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