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Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Μείωση στο φυσικό αέριο το πρώτο εξάμηνο του 2025
Οικονομία
16:11 - 29 Οκτ 2025

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ – Μείωση στο φυσικό αέριο το πρώτο εξάμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλά επίπεδα, συγκριτικά με την περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022, παρέμειναν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα 29/10 στη δημοσιότητα.

Η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ διαμορφώθηκε στα 28,72 ευρώ ανά 100 kWh, σημειώνοντας οριακή μείωση 0,5% σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024 (28,87 ευρώ).

Ωστόσο, το μερίδιο των φόρων και εισφορών στους λογαριασμούς αυξήθηκε από 24,7% σε 27,6%, γεγονός που περιόρισε τη μείωση στις τελικές τιμές που καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν στη Γερμανία (38,35 ευρώ), το Βέλγιο (35,71 ευρώ) και τη Δανία (34,85 ευρώ).

Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν στην Ουγγαρία (10,40 ευρώ), τη Μάλτα (12,44 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,00 ευρώ).

Σε ετήσια βάση, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών παρατηρήθηκαν στο Λουξεμβούργο (+31,3%), την Ιρλανδία (+25,9%) και την Πολωνία (+20,0%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία (-13,1%), τη Φινλανδία (-9,8%) και την Κύπρο (-9,5%).

Εκφρασμένες σε μονάδα αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ήταν υψηλότερες στην Τσεχία (39,16), την Πολωνία (34,96) και την Ιταλία (34,40), ενώ χαμηλότερες στη Μάλτα (13,68) και την Ουγγαρία (15,01).

Η Ελλάδα κατέγραψε τιμή 27,85 ΜΑΔ, τοποθετώντας τη χώρα λίγο πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Φυσικό αέριο: πτώση τιμών και επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα

Αντίθετα, στο φυσικό αέριο καταγράφηκε σημαντική μείωση τιμών το πρώτο εξάμηνο του 2025. Σύμφωνα με τη Eurostat, η μέση τιμή για τα νοικοκυριά μειώθηκε κατά 8,1%, στα 11,43 ευρώ ανά 100 kWh, έναντι 12,44 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024, επίδοση που σηματοδοτεί επιστροφή στα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το ποσοστό των φόρων και εισφορών αυξήθηκε ελαφρά από 30% σε 31,1%, γεγονός που δείχνει περαιτέρω περιορισμό των κρατικών επιδοτήσεων.

Οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου καταγράφηκαν στη Σουηδία (21,30 ευρώ), την Ολλανδία (16,17 ευρώ) και τη Δανία (13,06 ευρώ), ενώ οι χαμηλότερες στην Ουγγαρία (3,07 ευρώ), την Κροατία (4,61 ευρώ) και τη Ρουμανία (5,59 ευρώ).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+23,9%), τη Βουλγαρία (+23,6%) και τη Σουηδία (+20,9%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Σλοβενία (-12,7%), την Αυστρία (-11,5%) και την Τσεχία (-10,9%).

Σε μονάδα αγοραστικής δύναμης, οι υψηλότερες τιμές φυσικού αερίου εντοπίζονται στη Σουηδία (17,55), την Πορτογαλία (15,34) και την Ολλανδία (13,80), ενώ οι χαμηλότερες στην Ουγγαρία (4,43) και την Κροατία (6,47).

Για την Ελλάδα, η Eurostat κατέγραψε τιμή 10,61 ΜΑΔ, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ.

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν ότι, παρά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, οι διαφορές μεταξύ κρατών-μελών παραμένουν έντονες, ενώ το φορολογικό βάρος συνεχίζει να επηρεάζει τις τελικές τιμές που πληρώνουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά.

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