ΟΟΣΑ: Αυξημένες ροές ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ελλάδα – Απόθεμα στα €72 δισ.
Οικονομία
09:53 - 08 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Υψηλές είναι οι εισροές των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, γεγονός που υποδηλώνει την εμπιστοσύνη που υπάρχει για τη χώρα.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2024 οι ΞΑΕ ανήλθαν σε 7,6 δισ. ευρώ· το δεύτερο υψηλότερο ποσό που έχει σημειωθεί την τελευταία 15ετία μετά τα 8,4 δισ. ευρώ το 2022.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 οι εισροές ξένων επενδύσεων συνεχίστηκαν με υψηλό ρυθμό, φθάνοντας τα 3,1 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Οι αυξημένες ροές είχαν ως αποτέλεσμα το απόθεμα των ΞΑΕ στην Ελλάδα να πλησιάσει τα 72 δισ. ευρώ το 2024 από 66 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό ανήλθαν σε 3 δισ. ευρώ το 2024, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ.

Οι μορφές των ΞΑΕ

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, υπάρχουν τρεις μορφές ΞΑΕ: (α) η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου που είναι και η σημαντικότερη, (β) η επανεπένδυση κερδών, και (γ) ο δανεισμός μεταξύ εταιρειών.

Η απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου συνδέεται κατά βάση με νέες επενδύσεις, οι οποίες αφορούν είτε σε εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) ή στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (greenfield), ενώ σε μικρότερο βαθμό μπορεί να αντανακλά κεφαλαιακές ενισχύσεις ή οικονομικές αναδιαρθρώσεις.

Η επανεπένδυση κερδών αφορά στο ποσοστό των κερδών που η μητρική εταιρεία που κάνει την ΞΑΕ αποφασίζει να μη διανείμει στους μετόχους της αλλά να το επενδύσει στη θυγατρική της εταιρεία.

Ο δανεισμός μεταξύ μητρικής και θυγατρικής εταιρείας είναι η πιο ευμετάβλητη συνιστώσα των ροών ΞΑΕ και καθοδηγείται συχνά από τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες των εταιρειών παρά από γενικότερες μακροοικονομικές εξελίξεις.

Παγκόσμιες ροές

Οι παγκόσμιες ροές Ξένων Άμεσων Επενδύσεων (ΞΑΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στο πρώτο εξάμηνο του 2025, διαμορφούμενες σε 663 δισ. δολάρια, επίπεδο που θεωρείται σχετικά χαμηλό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βραζιλία και η Βρετανία αναδείχθηκαν ως οι τρεις κορυφαίοι προορισμοί για επενδύσεις παγκοσμίως.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ, οι εισροές επενδύσεων μειώθηκαν κατά 4%, κυρίως λόγω της υποχώρησης που σημειώθηκε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές περιορίστηκαν, ενώ αντίθετα οι επενδύσεις greenfield (νέες επενδύσεις από το μηδέν) αυξήθηκαν και έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών στις αναπτυγμένες οικονομίες, με έμφαση στη μεταποίηση και στις υποδομές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως τα data centers.

Οι επενδύσεις μέσω εξαγοράς μετοχικού κεφαλαίου μειώθηκαν αισθητά, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της περιόδου της πανδημίας.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο κύριος αποδέκτης τέτοιων επενδύσεων στον ΟΟΣΑ, με 46 δισ. δολάρια, ενώ ακολούθησαν ο Καναδάς (22 δισ.) και η Βρετανία (18 δισ.).

Οι τρεις μεγαλύτερες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών του πρώτου εξαμήνου του 2025 πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία, τις ΗΠΑ και τη Γαλλία.
Συγκεκριμένα:

  • Η συγχώνευσητης γερμανικής Schenker(εταιρεία οδικών μεταφορών) με τη δανική DSV A/S, που δραστηριοποιείται στους κλάδους της βιομηχανίας και των logistics.
  • Η συγχώνευσητης αμερικανικής χαλυβουργίας US Steel Corpμε την ιαπωνική Nippon Steel Corp.
  • Η εξαγοράτης γαλλικής Opella Healthcare Group SASαπό την αμερικανική Clayton, Dubilier & Rice, αξίας 11 δισ. δολαρίων.

Συνολικά, αυτές οι τρεις συναλλαγές αντιπροσώπευαν περίπου το 11% της συνολικής αξίας όλων των συμφωνιών που ολοκληρώθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

