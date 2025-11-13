ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 70.000 ευρώ τον Οκτώβριο
Οικονομία
10:47 - 13 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Πρόστιμα συνολικού ύψους 70.000 ευρώ επιβλήθηκαν από τα στελέχη της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο. 

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 38 περιπτώσεις από 500 ευρώ έως και 3.000 ευρώ για την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών – ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδρυση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους υφιστάμενους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το ΥΠΑΝ έχει στόχο να διασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς προς όφελος του πολίτη. Ουσιαστικά θα ενώσουν τις δυνάμεις του η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η οι ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με την νέα δομή να λειτουργεί στα πρότυπα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

