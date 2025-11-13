Άνοδος στις ευρωαγορές μετά τη λήξη του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ
10:32 - 13 Νοε 2025

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ακολούθησαν την ανοδική πορεία των παγκόσμιων αγορών την Πέμπτη, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση έθεσε τέλος στο shutdown της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 0,35% στις 5807,30 μονάδες κατά το άνοιγμα των συναλλαγών, με τους περισσότερους κλάδους να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει επίσης οριακή άνοδο 0,11% στις 24400,60 μονάδες, ενώ, ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 0,70% στις 8300,52 μονάδες. Αντίθετα, μετά τη θετική πορεία των τελευταίων συνεδριάσεων, ο βρετανικός δείκτης FTSE 100 σημειώνει απώλειες 0,28%, κινούμενος στις 9885,05 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο ιταλικός FTSE MIB καταγράφει άνοδο 0,45% στις 44992,00 μονάδες, ενώ ο ισπανικός Ibex 35 ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,04% στις 16224,54 μονάδες.

Στα αξιόλογα της μέρας το μέτρο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει τη λειτουργία της κυβέρνησης έως το τέλος Ιανουαρίου, εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το βράδυ της Τετάρτης, με ψήφους 222 υπέρ και 209 κατά.

Οι επενδυτές στην Ευρώπη θα παρακολουθούν τις ανακοινώσεις εταιρικών κερδών από τις Siemens, Deutsche Telekom, Enel, Merck, Aviva και Alstom, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με νέα προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Office for National Statistics).

Επιπλέον, τα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να δημοσιευθούν επίσης την Πέμπτη.

