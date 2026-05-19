ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης
Φορολογία
09:04 - 19 Μάι 2026

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

Γιώργος Αλεξάκης
Αλλάζει από την 1η Ιουλίου ο τρόπος επιβολής προστίμων για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Συγκεκριμένα η  ΑΑΔΕ ενεργοποιείε ένα νέο αυτοματοποιημένο σύστημα καταλογισμού των κυρώσεων, με βάση το οποίο προβλέπεται άμεση βεβαίωση του προσίτμου  για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης . Ουσιαστικά η ποινή θα εμφανίζεται αυτόματα στο myAADE.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο καθεστώς θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή έως το τέλος Ιουνίου, ενώ σε πρώτη φάση, το μέτρο αφορά δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, δηλώσεις ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις ξεκινούν από 100 ευρώ και φτάνουν έως 500 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων ενώ ελέγχεται εάν από την εκπρόθεσμη δήλωση προκύπτει ή όχι φόρος για πληρωμή.

Μετά τη δημοσίευση των νέων διατάξεων τα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

  • Εκπρόθεσμη δήλωση ΦΠΑ, πιστωτική ή μηδενική: 100 ευρώ ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).

  • Εκπρόθεσμη τροποποιητική ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η αρχική ήταν εμπρόθεσμη: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Εκπρόθεσμη τροποποιητική ή αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας με ποσό φόρου έως 100 ευρώ. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση παρακρατούμενου φόρου (Φ.Μ.Υ., φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας, φόρου μερισμάτων, φόρου εργολάβων κ.λπ.) πλην τυχερών παιγνίων, με ποσό έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση έμμεσων φόρων (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση κ.λπ) πλην των δηλώσεων ΦΠΑ και ΦΜΑ, τελών, εισφορών και ειδικών φορολογιών (π.χ. ψηφιακό τέλος συναλλαγής, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, τέλος συνδρομητών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας/ συνδρομητικής τηλεόρασης κλπ) από τις οποίες προκύπτει φόρος έως 100 ευρώ: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Εκπρόθεσμη υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκου, ή δήλωσης εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο.

  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου ή δεν ανταποκρίνονται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: Πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

  • Παράλειψη υποβολής ή η εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9): Πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση υποβολής Ε9 για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές.

  • Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολής φορολογικής δήλωσης ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

  • Μη υποβολή ή υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης παρακράτησης φόρου ή δήλωσης Φ.Π.Α., από την οποία προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή: Πρόστιμο 250 ευρώ ανά παράβαση για όσους τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και 500 ευρώ ανά παράβαση για τηρούντες διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

Πολιτική
19/05/2026 - 10:47

Ανδρουλάκης: Να αναγνωριστεί διεθνώς η Γενοκτονία των Ποντίων

Χρηματιστήρια
19/05/2026 - 10:44

Άνοδος στις ευρωαγορές, αναζήτηση πυξίδας στην Ασία με το βλέμμα στον Τραμπ

Magazino
19/05/2026 - 10:41

«Υφαίνοντας τις στιγμές» - 15 Χρόνια Ψηφιακής Αφήγησης στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Πολιτική
19/05/2026 - 10:37

Πολιτική κόντρα για «το πρώτο τηλεφώνημα»: Τι απάντησε ο Γεραπετρίτης στον Βενιζέλο

Αναλύσεις
19/05/2026 - 10:37

Eurobank: Ξένοι επενδυτές το 91% για το senior preferred ομόλογο €700 εκατ.

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:25

Η συζήτηση για το πρωθυπουργικό τηλέφωνο και η βεβαιότητα του Μητσοτάκη για μία επικείμενη κρίση

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 10:19

Οι επτά προτεραιότητες του ΣΕΤΕ για τον νέο κύκλο του ελληνικού τουρισμού

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:15

Η Imou επενδύει στην ελληνική αγορά με αιχμή τις smart λύσεις ασφάλειας και το IoT

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19/05/2026 - 10:13

CrediaBank Prime Savings: Λογαριασμός Ταμιευτηρίου έως 1,15% επιτόκιο

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 10:05

Trastor: Νέες επενδύσεις – Στο «στόχαστρο» γραφεία, logistics και data centers

Ανεμοδείκτης
19/05/2026 - 10:05

Το επιτελικό κράτος «χάνει» (;) τον Άκη Σκέρτσο

Σχόλια Αγοράς
19/05/2026 - 09:59

Αγορές: Τα... στοιχήματα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ - Σημείο προβληματισμού οι υψηλότερες αποδόσεις των κρατικών ομολόγων

Ανακοινώσεις
19/05/2026 - 09:58

Bally's Intralot: Στα €268,1 εκατ. τα έσοδα του Ομίλου το Α' τρίμηνο

Πολιτική
19/05/2026 - 09:54

Χριστοδουλάκης: «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι ουδέτερη» – Οι τέσσερις άξονες του ΠΑΣΟΚ

Αναλύσεις
19/05/2026 - 09:47

ΧΑ: Πλησιέστερη αντίσταση οι 2250 μονάδες 

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/05/2026 - 09:39

Η Ελληνικός Χρυσός φιλοξένησε το PRO-SLO PhD School 2026 συμβάλλοντας στην ενεργό διασύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και Βιομηχανίας

Magazino
19/05/2026 - 09:30

Ποιοι είναι οι νικητές των φετινών βραβείων Μερκούρη και Χορν

Ειδήσεις
19/05/2026 - 09:15

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία ανησυχούν έντονα για το οικονομικό τους μέλλον

Φορολογία
19/05/2026 - 09:04

ΑΑΔΕ: Αυτόματη επιβολή προστίμων με την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19/05/2026 - 09:00

Domes Resorts: Η Κρήτη και η έμφαση στην εξωστρέφεια – Το δυναμικό μοντέλο στην πολυτελή φιλοξενία

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:44

Ευρώπη – ΗΠΑ: Μια εμπορική συμφωνία γεμάτη αμοιβαία δυσπιστία

Πολιτική
19/05/2026 - 08:33

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για το νομοσχέδιο αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα

Αναλύσεις
19/05/2026 - 08:12

Υπερκάλυψη-ρεκόρ για την ΑΜΚ της ΔΕΗ – Στα €12 δισ. η ζήτηση για το σχέδιο ανάπτυξης έως το 2030

Ειδήσεις
19/05/2026 - 08:03

Μετά τον Τραμπ, ο Πούτιν στην Κίνα: Το νέο τρίγωνο ισχύος

Επιχειρήσεις
19/05/2026 - 07:58

SpaceX: Eισιτήριο για τον Άρη μέσω... χρηματιστηρίου – Το στοίχημα του $1 τρισ.

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί μοιάζει η Βρετανία με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

