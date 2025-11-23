Κεραμέως: Από 24/11 πλατφόρμα προσωποποιημένης ενημέρωσης για τα €250 σε χαμηλοσυνταξιούχους

«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός». Αυτό ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της στο Χ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όπως ενημέρωσε η υπουργός Εργασίας, από αύριο - επίσης- θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης. Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ΕΥΡ από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική… November 23, 2025