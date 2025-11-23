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Κεραμέως: Από 24/11 πλατφόρμα προσωποποιημένης ενημέρωσης για τα €250 σε χαμηλοσυνταξιούχους
Οικονομία
14:37 - 23 Νοε 2025

Κεραμέως: Από 24/11 πλατφόρμα προσωποποιημένης ενημέρωσης για τα €250 σε χαμηλοσυνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
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«Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός». Αυτό ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της στο Χ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Όπως ενημέρωσε η υπουργός Εργασίας, από αύριο - επίσης- θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/11/2025 - 14:23
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