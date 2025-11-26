Ο Πιερρακάκης στην τριάδα για την προεδρία του Eurogroup

Η αποχώρηση του Πασκάλ Ντόνοχιου για την Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσινγκτον δεν άφησε μόνο την ιρλανδική κυβέρνηση συνασπισμού να ψάχνει εσπευσμένα για νέο υπουργό Οικονομικών. Άφησε επίσης κενό στην κορυφή του Eurogroup, μόλις τέσσερις μήνες μετά την επανεκλογή του στη θέση αυτή.

Οι υποψήφιοι έχουν προθεσμία μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (28/11) για να υποβάλουν αίτηση για τη θέση, ενώ ο νέος επικεφαλής του Eurogroup αναμένεται να επιλεγεί στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Παρόλο που το έργο της προεδρίας της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης μπορεί να μην έχει πλέον την ίδια ισχύ που είχε στο αποκορύφωμα της κρίσης του ευρώ, εξακολουθεί να διατηρεί βαρύτητα.

Ο επιτυχών υποψήφιος θα εκπροσωπεί επίσης την ομάδα σε διεθνή fora, από την Ομάδα των Επτά έως τις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας — ένα επίπεδο προβολής που, προφανώς, ωφέλησε τον Ντόνοχιου.

Επειδή η Κύπρος έχει την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, ο υπουργός Οικονομικών της, Μάκης Κεραυνός, θα ηγηθεί της διαδικασίας επιλογής. Ο Κάρλος Κουέρπο της Ισπανίας και ο Ριμάντας Σάντζιους της Λιθουανίας είχαν θέσει υποψηφιότητα απέναντι στον Ντόνοχιου τον Ιούλιο προτού αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους.

Ο δεύτερος δεν βρίσκεται πλέον σε δημόσιο αξίωμα, ενώ ο Κουέρπο εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα. Σίγουρος διεκδικητής της θέσης θεωρείται ο Βέλγος Βίνσεντ φαν Πετέγκεμ, καθώς και ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η απρόσμενη εκλογική διαδικασία προσθέτει λίγη προχριστουγεννιάτικη ζωντάνια στη «φούσκα» των Βρυξελλών. Παρά τη φήμη της για γραφειοκρατία και κανόνες, οι περισσότερες κορυφαίες θέσεις στην ΕΕ καθορίζονται από το παλιό, κλασικό μείγμα δικτύωσης και πολιτικών υπολογισμών.

Οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να διατηρήσουν ισορροπία ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές χώρες, το φύλο και την πολιτική τους ταυτότητα, αν και τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο — όπως αποδείχθηκε από την επιτυχία του Ντόνοχιου να εξασφαλίσει την επανεκλογή του.