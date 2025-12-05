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ΕΕ: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% στο γ&#039; τρίμηνο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα
Οικονομία
13:02 - 05 Δεκ 2025

ΕΕ: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,6% στο γ' τρίμηνο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Το τρίτο τρίμηνο του 2025, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,3% στην ευρωζώνη και κατά 0,4% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ είχε αυξηθεί κατά 0,1% στην ευρωζώνη και κατά 0,3% στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Ανάπτυξη ΑΕΠ ανά κράτος μέλος

Η Δανία (+2,3%) κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο και τη Σουηδία (και οι δύο +1,1%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία, τη Φινλανδία (και οι δύο -0,3%) και τη Ρουμανία (-0,2%).

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Συνιστώσες του ΑΕΠ και συμβολή τους στην ανάπτυξη

Οι συνιστώσες του ΑΕΠ εξελίχθηκαν ως εξής το τρίτο τρίμηνο του 2025:

  • Οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 0,2% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ (μετά από +0,3% και στις δύο περιοχές),

  • Οι τελικές καταναλωτικές δαπάνες της κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 0,7% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ (μετά από +0,4% και +0,5% αντίστοιχα),

  • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 0,9% στην ευρωζώνη και κατά 1,1% στην ΕΕ (μετά από -1,7% και -1,4% αντίστοιχα),

  • Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7% στην ευρωζώνη και κατά 0,9% στην ΕΕ (μετά από -0,4% και -0,1% αντίστοιχα), και

  • Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% τόσο στην ευρωζώνη όσο και στην ΕΕ (μετά από -0,1% και +0,3% αντίστοιχα).

Η συμβολή στην ανάπτυξη του ΑΕΠ από:

  • Τις τελικές καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών ήταν θετική και για την ευρωζώνη και για την ΕΕ (+0,1 ποσοστιαία μονάδα – π.μ. και για τις δύο),

  • Τις τελικές δαπάνες της κυβέρνησης ήταν θετική τόσο για την ευρωζώνη (+0,1 π.μ.) όσο και για την ΕΕ (+0,2 π.μ.),

  • Τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν θετική και για την ευρωζώνη και για την ΕΕ (+0,2 π.μ. και για τις δύο),

  • Οι αλλαγές στις αποθέματα ήταν θετικές για την ευρωζώνη (+0,1 π.μ.) και αμελητέες για την ΕΕ, και

  • Οι εξαγωγές μείον οι εισαγωγές ήταν αρνητικές τόσο για την ευρωζώνη (-0,2 π.μ.) όσο και για την ΕΕ (-0,1 π.μ.).

Ανάπτυξη της απασχόλησης στα κράτη μέλη

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η Κροατία (+1,6%), η Πορτογαλία (+0,9%) και η Ισπανία (+0,7%) κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης σε άτομα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις της απασχόλησης καταγράφηκαν στη Ρουμανία (-1,2%), στην Αυστρία και στη Φινλανδία (αμφότερες -0,3%).

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Επίπεδα απασχόλησης στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Με βάση τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία, η Eurostat εκτιμά ότι το τρίτο τρίμηνο του 2025, 220,6 εκατομμύρια άτομα ήταν απασχολούμενα στην ΕΕ, εκ των οποίων 172,2 εκατομμύρια στην ευρωζώνη.

Εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας στην ευρωζώνη και την ΕΕ

Ο συνδυασμός των δεδομένων για το ΑΕΠ και την απασχόληση επιτρέπει την εκτίμηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025, η παραγωγικότητα με βάση τα άτομα αυξήθηκε κατά 0,7% στην ευρωζώνη και κατά 1,1% στην ΕΕ σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Με βάση τις ώρες εργασίας, η παραγωγικότητα σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήθηκε κατά 0,6% στην ευρωζώνη και κατά 0,9% στην ΕΕ.

Η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,0% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ανάπτυξη κατά συνιστώσα του ΑΕΠ

Η κατανάλωση νοικοκυριών στη χώρα μας αυξήθηκε κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση, και κατά 1,3% σε ετήσια βάση. Την ίδια στιγμή η δημόσια δαπάνη: Αυξήθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και 1,8% σε ετήσια βάση.Όσον αφορά τις εξαγωγές, το τρίμηνο κατέγραψαν μικρή αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση. Ενώ στον τομέα των εισαγωγών είχε αύξηση κατά 2,8% σε ετήσια βάση, μειώνοντας την καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ.

    Απασχόληση στην Ελλάδα

    Όσον αφορά την απασχόληση στην Ελλάδα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι ο αριθμός απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 0,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ενώ όσον αφορά τις ωρες εργασίας καταγράφηκε μείωση κατά 1,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ σε ετήσια βάση σημειώθηκε μικρή μείωση 0,6%.

      Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται ότι η Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη του ΑΕΠ, κυρίως λόγω της κατανάλωσης και της δημόσιας δαπάνης. Η απασχόληση αυξάνεται, αλλά οι ώρες εργασίας μειώνονται, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει μείωση της έντασης εργασίας ή μερική απασχόληση.Οι εξαγωγές και εισαγωγές κινούνται ανοδικά, αλλά η καθαρή συμβολή του εμπορικού ισοζυγίου στο ΑΕΠ είναι περιορισμένη.

      Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 13:16
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