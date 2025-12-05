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ΕΜΥ – Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες
Ειδήσεις
12:33 - 05 Δεκ 2025

ΕΜΥ – Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Byron τις επόμενες ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.   

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας θα συνεχιστούν σήμερα Παρασκευή (05-12-2025) και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025).

Σημειώνεται ότι οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο αναλυτικά, καθώς η κακοκαιρία Byron συνεχίζει να πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία
β. στην Θεσσαλία και τις Σποράδες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα
δ. στις Κυκλάδες και κυρίως τα δυτικά και νότια τμήματα της Κρήτης, μέχρι νωρίς το απόγευμα
ε. στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι νωρίς το απόγευμα

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία και τις Σποράδες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα και μέχρι νωρίς το απόγευμα στην Εύβοια.

Πρόβλεψη για αύριο, Σάββατο (6/12)

Αύριο, Σάββατο (6/12), προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν:

α. στη κεντρική Μακεδονία (περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Πέλλας - Χαλκιδικής, μέχρι τις πρωινές ώρες.
β. στα Δωδεκάνησα (από ν. Σάμο και νοτιότερα), μέχρι το μεσημέρι.

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