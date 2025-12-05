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Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το γ&#039; τρίμηνο του 2025
Οικονομία
12:37 - 05 Δεκ 2025

Ανάπτυξη 2% για την ελληνική οικονομία το γ' τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 0,6%, σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2025, ενώ σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3ο τρίμηνο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 2,0% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2024.

Αντίστοιχα, στην ευρωζώνη το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% στην ευρωζώνη και κατά 1,6% στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

1. Τριμηνιαίες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 3,5% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025.

- Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2025. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,4%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 1,6% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2025. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,0%.

2. Ετήσιες μεταβολές

- Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 2,1% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024.

- Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 12,8% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024.

- Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 1,7% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,1%.

- Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 4,0% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 5,0% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 0,8%.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/12/2025 - 13:17
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