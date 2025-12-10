Στη Βουλή το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

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Στη Βουλή κατατέθηκε το εκτενές νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο συνοδεύεται από μια σειρά διατάξεων που επηρεάζουν άμεσα αναπτυξιακούς πόρους, φορολογικές ρυθμίσεις, διαδικασίες ειδικής διαχείρισης επιχειρήσεων, την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ καθώς και το πλαίσιο για πλειστηριασμούς και επιστροφή ενοικίου.

Πρόκειται για ένα πολυθεματικό σχέδιο νόμου που αποσκοπεί στην επιτάχυνση επενδύσεων, τη διασφάλιση της ομαλής απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και τη διευθέτηση χρονιζόντων ζητημάτων που επηρεάζουν ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Ανακατανομή πόρων: Ευελιξία σε ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης

Ένα από τα κεντρικά σκέλη του νομοσχεδίου αφορά τη δυνατότητα ανακατανομής πόρων μεταξύ ενεργών αναπτυξιακών προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση φιλοδοξεί να εξασφαλίσει καλύτερη στόχευση, αποφυγή απωλειών κονδυλίων λόγω καθυστερήσεων και ταχύτερη υλοποίηση έργων που κρίνονται ώριμα και προτεραιότητας.

Μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη συζήτηση αναμένεται να προκαλέσει η διάταξη που μεταφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η αλλαγή έχει στόχο τον αυστηρότερο και πιο διαφανή έλεγχο των αγροτικών ενισχύσεων, ειδικά μετά τις πρόσφατες αντιδράσεις στον πρωτογενή τομέα.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ένταξη σε ένα «καθεστώς αυστηρής εποπτείας» θα μειώσει την αδιαφάνεια, ενώ θα επιταχύνει τις διαδικασίες ελέγχου και πληρωμών.

«Δεύτερη ευκαιρία» για τους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου

Μέσα από το άρθρο 92, το νομοσχέδιο παρέχει δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών για τη διόρθωση των στοιχείων που απαιτούνται για την επιστροφή ενοικίου.

Η διάταξη δίνει στον αρμόδιο υπουργό την εξουσία να παρατείνει με υπουργική απόφαση τις σχετικές προθεσμίες, επιτρέποντας σε ιδιοκτήτες και δικαιούχους που έχασαν την αρχική ευκαιρία –π.χ. λόγω λαθών σε IBAN, ΑΦΜ ή στοιχεία μίσθωσης– να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία τους ώστε να λάβουν την ενίσχυση.

Δεν δημιουργείται νέο δικαίωμα αποζημίωσης, αλλά επανενεργοποιείται η πρόσβαση στη διαδικασία για όσους είχαν ενταχθεί αρχικά και απλώς δεν τήρησαν τις τυπικές προθεσμίες.

Φορολογικό «δίχτυ προστασίας» για τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε.

Το άρθρο 91 θεσπίζει ειδικό φορολογικό καθεστώς υπέρ των Ελληνικών Ναυπηγείων (Ε.Ν.Α.Ε.), τα οποία βρίσκονται υπό ειδική διαχείριση. Σύμφωνα με τη διάταξη:

Όλες οι επιστροφές φόρων προς την εταιρεία καθίστανται ακατάσχετες,

Δεν επιτρέπεται παρακράτηση για υφιστάμενες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταμεία,

Ποσά παρακρατούμενων φόρων που αποδίδει η Ε.Ν.Α.Ε. δεν θα επιβαρύνονται με πρόστιμα ή τόκους, σε παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.

Η ρύθμιση στοχεύει στη στήριξη της εταιρείας σε μια κρίσιμη περίοδο επανεκκίνησης, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της ναυπηγικής δραστηριότητας.

Αλλαγές στις ανακοπές πλειστηριασμών - Τι προβλέπει το άρθρο 113

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αναφορικά με τις ανακοπές κατά πλειστηριασμών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

Όλες οι αντιρρήσεις κατά της εκτέλεσης ασκούνται αποκλειστικά με ανακοπή στο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Αν υπάρξουν πολλαπλές ανακοπές, υποχρεωτικά συνεκδικάζονται στην ίδια δικάσιμο.

Πρόσθετοι λόγοι πρέπει να κατατίθενται με ξεχωριστό δικόγραφο και να κοινοποιούνται 8 ημέρες πριν τη συζήτηση.

Η ανακοπή στρέφεται υποχρεωτικά κατά του επισπεύδοντος δανειστή και του υπερθεματιστή.

Η συζήτηση προσδιορίζεται εντός 60 ημερών, με την κλήτευση να γίνεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στη μείωση καθυστερήσεων και στην αποφυγή πολυετών εμπλοκών, που συχνά οδηγούν σε πλήρη απενεργοποίηση της διαδικασίας πλειστηριασμού.

Παράταση για τις εκκρεμείς ειδικές διαχειρίσεις έως το 2026

Με το άρθρο 90 παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2026 ο χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασιών ειδικής διαχείρισης εταιρειών που βρίσκονταν ήδη σε παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2025 και εκκρεμεί η διανομή του προϊόντος ρευστοποίησης.

Στόχος είναι:

να δοθεί χρόνος σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθεστώς εξυγίανσης να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους,

να αποφευχθούν πρόωρες διαλύσεις λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων,

να προστατευθούν εργαζόμενοι και πιστωτές (συμπεριλαμβανομένων μικρών προμηθευτών).

Η ειδική διαχείριση βάσει του ν. 4307/2014 αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διάσωση βιώσιμων επιχειρήσεων ή για την ομαλή εκκαθάριση όσων δεν είναι βιώσιμες. Με την παράταση, πολλές εταιρείες θα έχουν την απαραίτητη «ανάσα» ώστε να αποφύγουν άτακτη κατάρρευση.

Το νομοσχέδιο για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης λειτουργεί, όπως τονίζει το υπουργείο, ως «ομπρέλα» για μια σειρά κρίσιμων παρεμβάσεων που διατρέχουν: