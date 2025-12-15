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Παπαθανάσης: Αναβάθμιση του οικισμού Ακρινής Κοζάνης – €17,4 εκατ. μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
Οικονομία
15:48 - 15 Δεκ 2025

Παπαθανάσης: Αναβάθμιση του οικισμού Ακρινής Κοζάνης – €17,4 εκατ. μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εκδόθηκε πρόσκληση για το έργο με τίτλο «Δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση και την προώθηση του μετασχηματισμού του οικισμού της Ακρινής σε Πρότυπο Πράσινο Οικισμό», με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Η πρόσκληση έρχεται σε συνέχεια της κυβερνητικής δέσμευσης για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων στον οικισμό της Ακρινής Κοζάνης, με σκοπό την ουσιαστική αναβάθμιση της περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού, θα χρηματοδοτηθούν τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων:

--Ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημόσιων και δημοτικών κτηρίων οικισμού Ακρινής, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ. Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν οι εργασίες επί του κτηριακού κελύφους, η ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων για θέρμανση, ψύξη χώρων και παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (ΖΝΧ), η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) με αποθήκευση, κ.α.

--Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης έως 8kW, συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ, με λειτουργία κατάλληλης πλατφόρμας που θα υποδεχτεί τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων ιδιωτών.

--Εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Μπουτζακίων, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ και επικαιροποίηση μελετών για τη βελτίωση και κατασκευή του δρόμου (Ε35) που συνδέει την Ακρινή με τον κεντρικό οδικό άξονα Κοζάνη-Θεσσαλονίκη.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων είναι: η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε, ο Δήμος Κοζάνης, και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.

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