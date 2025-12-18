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Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Δεν προβλέπεται κλείσιμο, αλλά μεταρρύθμιση για βιωσιμότητα και καθολική κάλυψη
Οικονομία
11:35 - 18 Δεκ 2025

Πιερρακάκης για ΕΛΤΑ: Δεν προβλέπεται κλείσιμο, αλλά μεταρρύθμιση για βιωσιμότητα και καθολική κάλυψη

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ότι το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ δεν προβλέπει κλείσιμο καταστημάτων, αλλά εκτεταμένο μετασχηματισμό του δικτύου, τον οποίο θα αναλάβει να υλοποιήσει η μεταβατική διοίκηση. Όπως ανέφερε, ο σχεδιασμός αφορά συνολικά 158 σημεία εξυπηρέτησης.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι σε περιπτώσεις όπου σε πολύ μικρή απόσταση –της τάξης των 100 ή 200 μέτρων– λειτουργεί άλλο κατάστημα courier ή των ΕΛΤΑ, το ενδεχόμενο συγχώνευσης ή μεταβολής της λειτουργίας είναι λογικό να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας συνολικής και ορθολογικής αναδιάρθρωσης του δικτύου. Για τα υπόλοιπα 113 καταστήματα, τόνισε ότι ο μετασχηματισμός θα προχωρήσει μόνο εφόσον βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και αφού προηγουμένως διασφαλιστεί ότι οι πολίτες έχουν πλήρως ενημερωθεί για τη μετάβαση. Όπως σημείωσε, το ενδιαφέρον από τοπικούς επαγγελματίες και ανθρώπους της γειτονιάς είναι ήδη έντονο.

Σύμφωνα με τον υπουργό, για κάθε περιοχή εξετάζονται αναλυτικά οι πραγματικές ανάγκες εξυπηρέτησης, όπως ο όγκος πληρωμών λογαριασμών, η χρήση εργοσήμου, η αποστολή δεμάτων, καθώς και η ύπαρξη κοντινού τραπεζικού καταστήματος ή ΑΤΜ. Μόνο εφόσον διασφαλίζεται πλήρως η πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες θα προχωρά η αναδιοργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό, 17 καταστήματα που αρχικά περιλαμβάνονταν στη λίστα μετασχηματισμού τελικά εξαιρέθηκαν, καθώς καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών. Όπως υπογράμμισε, αυτό αποδεικνύει ότι το σχέδιο προσαρμόζεται και ότι καμία απόφαση δεν λαμβάνεται αυτοματοποιημένα ή εις βάρος των τοπικών κοινωνιών.

Κεντρικό στοιχείο της νέας στρατηγικής αποτελεί το μοντέλο «shop in shop», δηλαδή η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μέσα σε ήδη λειτουργούντα καταστήματα της γειτονιάς. Ο κ. Πιερρακάκης υπενθύμισε ότι το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε περίπου 500 σημεία πανελλαδικά, έχοντας υιοθετηθεί και στο παρελθόν και έχει αποδείξει την αποτελεσματικότητά του. Τα σημεία αυτά λειτουργούν με εμφανή σήμανση των ΕΛΤΑ, παρέχουν βασικές ταχυδρομικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, διαθέτουν διευρυμένο ωράριο και έχουν σημαντικά χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

«Το Ταχυδρομείο αλλάζει για να μπορέσει να συνεχίσει να υπάρχει», υπογράμμισε ο υπουργός, διευκρινίζοντας ότι τα πρακτορεία ΕΛΤΑ θα λειτουργούν ως συνεργαζόμενα σημεία εξυπηρέτησης βάσει συμβάσεων με την ΕΛΤΑ Α.Ε. Οι υπηρεσίες, οι τιμές και οι όροι παροχής θα καθορίζονται αποκλειστικά από τον Οργανισμό, ο οποίος θα διατηρεί πλήρη έλεγχο και εποπτεία. Με αυτόν τον τρόπο, όπως σημείωσε, διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση μικρών και απομακρυσμένων κοινοτήτων, όπου η λειτουργία πλήρους καταστήματος δεν είναι επιχειρησιακά ή οικονομικά βιώσιμη, αλλά η φυσική παρουσία του κράτους παραμένει απαραίτητη.

Ο κ. Πιερρακάκης παραδέχθηκε, τέλος, ότι πριν από τις αρχικές ανακοινώσεις για κλείσιμο καταστημάτων δεν είχαν εξεταστεί επαρκώς όλες οι διαθέσιμες εναλλακτικές σε κάθε περιοχή. Παράλληλα, κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να λάβουν υπόψη ότι παρόμοιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα τα ταχυδρομεία σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς αναζητούν τρόπους να εξισορροπήσουν το κόστος λειτουργίας με την καθολική κάλυψη των πολιτών. «Όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την ίδια εξίσωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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