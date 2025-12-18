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LAMDA Development και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανακοινώνουν την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Healthcare Park
Υγεία
11:18 - 18 Δεκ 2025

LAMDA Development και Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ανακοινώνουν την ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού Healthcare Park

Reporter.gr Newsroom
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Η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε.,  και ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών υπέγραψαν αποκλειστική στρατηγική συμφωνία για τη δημιουργία ενός πρότυπου υπερσύγχρονου Healthcare Park στο The Ellinikon, σε συνέχεια του αρχικού Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη στις 10.4.2024, και με την υπογραφή Προσυμφώνου Εμπορικής Μίσθωσης.

H συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη δημιουργία της νέας, βιώσιμης πόλης στο Ελληνικό, με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Το Healthcare Park θα αναπτυχθεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, σε προνομιακή τοποθεσία και θα βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το εμπορικό κέντρο The Ellinikon Mall. Η συμφωνία προβλέπει την ανάπτυξη ενός αυτοτελούς και λειτουργικά ανεξάρτητου κτηριακού συγκροτήματος, με άνω δομή συνολικής επιφάνειας περίπου 6.000 τ.μ., η ολοκλήρωση του οποίου προβλέπεται έως το τέλος του 2028.

Η LAMDA Development, μέσω της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Μ.Α.Ε., θα αναλάβει την ανάπτυξη και κατασκευή του έργου, το οποίο θα μισθωθεί στον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών για αρχική περίοδο δέκα (10) ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Στο πρότυπο Healthcare Park θα αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα ποιοτικά κορυφαίων και καινοτόμων υπηρεσιών υγείας και ευεξίας, με κεντρικό ρόλο την δημιουργία Εξειδικευμένου Κέντρου Μακροζωίας και Αντιγήρανσης (Longevity and Anti-aging Center), το οποίο αποτελεί βασικό πυλώνα της συνολικής ανάπτυξης. Το Κέντρο θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες διεθνείς πρακτικές και επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής, με έμφαση στην πρόληψη, την εξατομικευμένη φροντίδα υγείας και την ολιστική προσέγγιση της ευεξίας, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνώς ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες υγιούς γήρανσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Παράλληλα το Healthcare Park θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τη διενέργεια διαγνωστικών και ιατρικών εξετάσεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών του Ελληνικού.
  • Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας σε τομείς όπως της Οφθαλμολογίας, της Δερματολογίας, της Πλαστικής Χειρουργικής, κ.ά.

O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Η υπογραφή της δεσμευτικής συμφωνίας με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη ενός κορυφαίου θεσμικού εταίρου στο The Ellinikon και στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του».

Ο Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη LAMDA Development στο πλαίσιο του The Ellinikon σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών. Μέσω της αποκλειστικής συμμετοχής μας με το Healthcare Park, σε ένα έργο τόσο μεγάλης κλίμακας και διεθνούς ακτινοβολίας, ενισχύουμε τη θέση μας ως βασικός συντελεστής στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της νέας βιώσιμης πόλης. Η δέσμευσή μας στην καινοτομία, την ποιότητα υπηρεσιών και την προσφορά ολοκληρωμένης φροντίδας υγείας επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας στόχευση να συνδέουμε την επιχειρησιακή ανάπτυξη του Ομίλου με τη μακροπρόθεσμη πρόοδο και το όφελος της ελληνικής κοινωνίας.».

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