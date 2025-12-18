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Συγκρατημένες οι ευρωαγορές ενόψει των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών - Πιέσεις από τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια
11:07 - 18 Δεκ 2025

Συγκρατημένες οι ευρωαγορές ενόψει των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών - Πιέσεις από τον τεχνολογικό κλάδο

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται οριακά πάνω από το μηδέν, παρουσιάζοντας ήπιες διακυμάνσεις την Πέμπτη (18/12), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών αργότερα μέσα στην ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 βρίσκεται ελαφρώς υψηλότερα κατά 0,11% στις 580,40 μονάδες, με τα χρηματιστήρια να παρουσιάζουν ήπιες μεταβολές.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,10% στις 23,972.62 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,17% στις 8,100.40 μονάδες. Στον αντίποδα, ο βρετανικός FTSE, μετά τη χθεσινή ημέρα όπου ηγήθηκε των κερδών στις ευρωπαϊκές αγορές, μειώνεται ελαφρώς κατά 0,06% στις 9,767.57 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX κινείται οριακά πάνω από το μηδέν, κατά 0,04% στις 16,945.55 μονάδες. Από την άλλη, ο ιταλικός MIB, παραμένει αυτή τη στιγμή αμετάβλητος στις 44,093.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι, σήμερα οι αγορές αναμένουν από τις κεντρικές τράπεζες της Ευρώπης να ανακοινώσουν τις τελευταίες αποφάσεις για τα επιτόκια του έτους, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Τράπεζα της Αγγλίας, τη Riksbank και τη Norges Bank να ολοκληρώνουν όλες τις συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής τους την ίδια ημέρα. Ωστόσο, μόνο μία από αυτές αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή επιτοκίων.

Στο πεδίο των μετοχών, οι μετοχές της BP θα βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο, αφού ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε ότι διόρισε τη διευθύνουσα σύμβουλο της Woodside, Meg O’Neill, ως τη νέα CEO του ομίλου, αντικαθιστώντας τον Murray Auchincloss, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από λιγότερο από δύο χρόνια στη θέση.

Ο Auchincloss θα αποχωρήσει την Πέμπτη, με την Carol Howle, εκτελεστική αντιπρόεδρο της BP για τον εφοδιασμό, τις συναλλαγές και τη ναυτιλία, να αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινής διευθύνουσας συμβούλου έως ότου η O’Neill αναλάβει επίσημα τον ρόλο την 1η Απριλίου. Η O’Neill θα είναι η τέταρτη CEO της BP μέσα σε έξι χρόνια.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 κινήθηκαν κοντά στο αμετάβλητο, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου, τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν καταλύτη για την αγορά. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση για τον πληθωρισμό των καταναλωτών που δημοσιοποιείται μετά τη λήξη του κυβερνητικού «λουκέτου» στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα. Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones προβλέπουν ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του γενικού πληθωρισμού διαμορφώθηκε στο 3,1%.

Οι αμερικανικές μετοχές ανακάμπτουν μετά από μια δύσκολη συνεδρίαση την Τετάρτη, η οποία επιβαρύνθηκε από έντονες απώλειες σε κορυφαίες μετοχές ημιαγωγών που συνδέονται με το εμπόριο τεχνητής νοημοσύνης.

Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη άσκησαν πιέσεις στους δείκτες, αφού οι Financial Times ανέφεραν ότι ο βασικός επενδυτής της Oracle, η Blue Owl Capital, αποσύρθηκε από τη χρηματοδότηση ενός από τα έργα κέντρων δεδομένων της εταιρείας. Η μετοχή της Oracle κατέγραψε πτώση 5,4%.

Οι ανησυχίες για το υψηλό κόστος κεφαλαίου που απαιτείται για μεγάλης κλίμακας συμφωνίες κέντρων δεδομένων, όπως αυτές της Oracle, προκάλεσαν νευρικότητα στην αγορά και οδήγησαν αρκετούς κατασκευαστές μικροτσίπ σε πτώση την προηγούμενη ημέρα, με τη Broadcom να χάνει 4,5%, ενώ οι μετοχές των Nvidia και Advanced Micro Devices επίσης υποχώρησαν.

Το ξεπούλημα στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street μεταφέρθηκε και στις αγορές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, στέλνοντας τις μετοχές χαμηλότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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