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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,4% τον Δεκέμβριο
Οικονομία
09:27 - 21 Ιαν 2026

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,4% τον Δεκέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,4% τον Δεκέμβριο, πάνω από τις προβλέψεις για 3,3% που είχαν κάνει οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο πληθωρισμός είχε υποχωρήσει στο 3,2% το Νοέμβριο, με τα στοιχεία να ενθαρρύνουν την Τράπεζα της Αγγλίας να μειώσει τα επιτόκια στην τελευταία συνεδρίαση του έτους τον περασμένο μήνα.

Ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Δεκέμβριο, αμετάβλητος από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Τα στοιχεία, που έρχονται μετά τα στοιχεία για την απασχόληση τα οποία έδειξαν περαιτέρω υποχώρηση στην αγορά εργασίας, εγείρουν αμφιβολίες για το εάν η Τράπεζα της Αγγλίας θα προχωρήσει στην αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων του Φεβρουαρίου.

«Αναμένουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα παραμείνει σε αναμονή τουλάχιστον για τις επόμενες δύο συνεδριάσεις», σχολίασε τη Δευτέρα ο Matthew Ryan, επικεφαλής Στρατηγικής Αγοράς στην Ebury.

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