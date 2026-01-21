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Η κακοκαιρία «κλειδώνει» σχολεία σε όλη τη χώρα – Εκτεταμένες αναστολές λειτουργίας και δεμένα πλοία
Ειδήσεις
08:32 - 21 Ιαν 2026

Η κακοκαιρία «κλειδώνει» σχολεία σε όλη τη χώρα – Εκτεταμένες αναστολές λειτουργίας και δεμένα πλοία

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και κατά τόπους χιονοπτώσεις. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ πολλές περιοχές τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας (Red Code). Για λόγους πρόληψης και ασφάλειας, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων σε δεκάδες δήμους και περιφέρειες.

Στην Αττική, με απόφαση του Περιφερειάρχη, παραμένουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυχτερινά σχολεία, λόγω των επικίνδυνων μετακινήσεων που αναμένεται να προκαλέσουν οι σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στην Εύβοια, σύσσωμοι οι δήμοι (Χαλκιδέων, Ερέτριας, Κύμης-Αλιβερίου, Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, Καρύστου, Διρφύων–Μεσσαπίων) ανέστειλαν τη λειτουργία σχολείων, παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ, λόγω έντονων φαινομένων και κατάστασης Red Code.

Στην Πελοπόννησο, κλειστά είναι τα σχολεία σε Πάτρα, Τρίπολη, Γορτυνία, Μεγαλόπολη, καθώς και σε ολόκληρες Περιφερειακές Ενότητες όπως Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία. Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν σε δήμους της Αρκαδίας, του Ευρώτα και της Μονεμβασίας.

Στη Φθιώτιδα, τα σχολεία στη Λαμία ανοίγουν με καθυστέρηση, ενώ σε Υπάτη, Μακρακώμη και Δομοκό παραμένουν κλειστά σήμερα και σε ορισμένες περιπτώσεις και αύριο.

Η Δυτική Ελλάδα προχώρησε σε καθολική αναστολή λειτουργίας σχολείων, με τα μαθήματα να διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίστοιχα μέτρα ισχύουν σε δήμους όπως Αμφιλοχία, Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτία, καθώς και στην Ευρυτανία.

Στη Δυτική Μακεδονία, με απόφαση του Περιφερειάρχη, όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων παραμένουν κλειστά, λόγω υψηλού κινδύνου χιονοπτώσεων.

Επιπλέον, αναστολές λειτουργίας καταγράφονται σε Θάσο και Θήρα.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις θαλάσσιες μετακινήσεις, καθώς λόγω των θυελλωδών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο έχουν ακυρωθεί όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς Κυκλάδες, Κρήτη και νησιά του Αιγαίου, ενώ προς τον Αργοσαρωνικό δεν εκτελείται κανένα δρομολόγιο ταχύπλοου τουλάχιστον έως τις απογευματινές ώρες. Αντίστοιχα, δεμένα παραμένουν τα πλοία σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Κυλλήνη, με τις αρχές να συνιστούν στους επιβάτες να ενημερώνονται διαρκώς από τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες.

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, με την εξέλιξη της κακοκαιρίας να επανεκτιμάται συνεχώς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfu0e06vscjd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 08:34
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