Νέο ρεκόρ για τον χρυσό που «έσπασε» τα $4.800 – Προβλέψεις για τιμές έως και $7.000

Ο χρυσός κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 4.800 δολάρια την Τετάρτη (21/1), επεκτείνοντας ένα εντυπωσιακό ράλι, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο εν μέσω απειλών για δασμούς από τον Λευκό Οίκο και αναζωπυρωμένων ανησυχιών για έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρωί της Τετάρτης (21/1) ο χρυσός κινείται ανοδικά κατά 20,04% στα 4.862,96 δολάρια η ουγγιά.

Η άνοδος αυτή έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση στους επενδυτικούς κύκλους σχετικά με το πόσο ακόμη μπορούν να κινηθούν ανοδικά οι τιμές, μετά από μια χρονιά-ορόσημο για το πολύτιμο μέταλλο, σύμφωνα με το CNBC.

Μετά από ένα ρεκόρ-σπάζοντας 2025, ο χρυσός μπήκε στο 2026 με αμείωτη δυναμική. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, η πτώση των πραγματικών επιτοκίων και οι προσπάθειες επενδυτών και κεντρικών τραπεζών να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο ενισχύουν εκ νέου τον ρόλο του χρυσού ως του απόλυτου παγκόσμιου ασφαλούς καταφυγίου, σύμφωνα με αναλυτές.

Οι προβλέψεις γίνονται ολοένα και πιο αισιόδοξες. Αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της London Bullion Market Association (LBMA) εκτιμούν ότι οι τιμές θα ξεπεράσουν τα 5.000 δολάρια εντός του έτους, επικαλούμενοι χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια στις ΗΠΑ, συνεχιζόμενη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από τη Fed και διαρκή διαφοροποίηση των κεντρικών τραπεζών μακριά από το δολάριο.

Η Julia Du, ανώτερη στρατηγικός εμπορευμάτων στην ICBC Standard Bank, βλέπει τον χρυσό να φτάνει ακόμη και τα 7.150 δολάρια.

«Ο χρυσός παραμένει η κεντρική ιστορία μετά από ένα ρεκόρ-σπάζοντας 2025», ανέφερε η LBMA στην ετήσια έρευνα προβλέψεών της.

Η Goldman Sachs επανέλαβε επίσης την ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση της, χαρακτηρίζοντας τον χρυσό ως τη συναλλαγή με τη μεγαλύτερη πεποίθηση («highest-conviction trade»), λόγω της αλλαγής στο προφίλ των αγοραστών του μετάλλου.

«Ο χρυσός παραμένει η βασική μας τοποθέτηση. Στο βασικό μας σενάριο, η τιμή στο τέλος του έτους διαμορφώνεται στα 4.900 δολάρια», δήλωσε ο Daan Struyven, συν-επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων της Goldman Sachs.

Όπως σημείωσε, οι αγορές από κεντρικές τράπεζες τροφοδότησαν τα κέρδη το 2023 και το 2024, ενώ το ράλι επιταχύνθηκε το 2025 καθώς αυξήθηκε η ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα.

«Οι ιδιώτες επενδυτές αρχίζουν να διαφοροποιούνται προς τον χρυσό μέσω διαφορετικών καναλιών», ανέφερε σε ενημέρωση προς τα μέσα, επισημαίνοντας τις εισροές σε ETF ως σαφή ένδειξη αυτής της μεταστροφής, αν και παραμένει δύσκολος ο διαχωρισμός μεταξύ λιανικής και θεσμικής ζήτησης.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η ζήτηση προήλθε κυρίως από εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου, asset managers, hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία.

Για πολλούς «ταύρους» του χρυσού, η γεωπολιτική παραμένει ο καθοριστικός παράγοντας. Η Nicky Shiels, επικεφαλής στρατηγικής μετάλλων στην MKS PAMP, εκτιμά ότι ο τρέχων κύκλος δεν θυμίζει κερδοσκοπική κορύφωση και προβλέπει τιμές έως τα 5.400 δολάρια εντός του έτους.

«Η περσινή χρονιά ήταν ιστορική — ένα γεγονός που συμβαίνει ίσως μία φορά στα εκατό χρόνια για τα πολύτιμα μέταλλα, με το ασήμι σχεδόν να διπλασιάζεται», είπε. «Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 60%, οπότε δεν θα δούμε επανάληψη αυτών των αποδόσεων. Όμως τα 5.400 δολάρια αντιστοιχούν σε μια υγιή ετήσια άνοδο της τάξης του 30%. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη, διαρθρωτική τάση. Δεν είναι μια φούσκα εμπορεύματος».

Κατά την άποψή της, οι γεωπολιτικές εντάσεις δεν υποχωρούν. Πρόσφατες εστίες έντασης — όπως οι ενέργειες των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να ενισχύσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας — εντείνουν περαιτέρω τη φυγή των επενδυτών προς τον χρυσό.

«Μπαίνουμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ισχυρή ζήτηση για τη διασφάλιση κρίσιμων μετάλλων και κρίσιμων εμπορευμάτων σε αυτή τη δεκαετία», κατέληξε η Shiels.