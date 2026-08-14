Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του δεξιού βρετανικού κόμματος Reform UK, επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο, σε εκλογική αναμέτρηση που ο ίδιος προκάλεσε τον περασμένο μήνα, όταν παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα εν μέσω αντιπαράθεσης σχετικά με τα οικονομικά του.

Ο Φάρατζ, -ο οποίος στο παρελθόν έχει λάβει δημόσια στήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και αποτέλεσε μία από τις κεντρικές προσωπικότητες της βρετανικής εκστρατείας υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση-, βρίσκεται αντιμέτωπος με κοινοβουλευτική έρευνα σχετικά με την παράλειψή του να δηλώσει δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από επενδυτή κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη, πριν από τις εκλογές του 2024.

Σύμφωνα με το CNBC, η έρευνα ανεστάλη μετά την παραίτησή του στις 7 Ιουλίου. Ο Φάρατζ έχει υποστηρίξει ότι επρόκειτο για προσωπικό δώρο, το οποίο προοριζόταν να συμβάλει στην κάλυψη των εξόδων για την ασφάλειά του.

Παράλληλα, να σημειωθεί ότι το Reform UK βρίσκεται αντιμέτωπο με αστυνομική έρευνα σχετικά με δωρεές προς το κόμμα που φέρονται να είναι «μη επιτρεπτές», σύμφωνα με το BBC.

Τα παραδοσιακά μεγάλα κόμματα είχαν ανακοινώσει ότι θα μποϊκοτάρουν την αναμέτρηση και δε θα κατέβαζαν υποψηφίους, αφού ο Φάρατζ επιχείρησε να παρουσιάσει την εκλογή ως δημοψήφισμα για τη δική του σύγκρουση με το «κατεστημένο».

Ως αποτέλεσμα, βασικός αντίπαλός του βρέθηκε να είναι ο εκκεντρικός υποψήφιος «Κόμης Μπινφέις», ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Ο Φάρατζ δεν παρέστη στη διάρκεια της καταμέτρησης των ψήφων τη νύχτα, αλλά επέλεξε να συναντήσει υποστηρικτές του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε άλλο σημείο της εκλογικής περιφέρειας.

Επισημαίνεται ότι η εκλογική περιφέρεια Κλάκτον, στο Έσεξ, έχει μακρά παράδοση στήριξης των πολιτικών σχηματισμών που έχουν συνδεθεί με τον Φάρατζ. Το Κόμμα Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKIP) κέρδισε εκεί για πρώτη φορά εκλογική αναμέτρηση το 2014, όταν ηγέτης του ήταν ο Φάρατζ.

«Δεν πρόκειται να σταθώ σε μια σκηνή, έχοντας κερδίσει μια συντριπτική νίκη και μια ηχηρή επιδοκιμασία για όλα όσα προσπάθησα να αγωνιστώ... και να εξευτελιστώ και να ταπεινωθώ από κανέναν», δήλωσε απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του.

Αν και αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια γνωστή προσωπικότητα της βρετανικής πολιτικής σκηνής, ο Φάρατζ εξελέγη για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο το 2024.

Για την ιστορία, το Reform UK δημιουργήθηκε το 2021, ως διάδοχος του προηγούμενου πολιτικού σχηματισμού του Φάρατζ, του Brexit Party, διευρύνοντας την πολιτική του ατζέντα με αυστηρότερες θέσεις για τη μετανάστευση και τους κανόνες έκδοσης βίζας, την κατάργηση των κλιματικών στόχων και τη μείωση ορισμένων φόρων.

Το κόμμα έχει ενισχύσει τη θέση του σε μια περίοδο κατά την οποία τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της Βρετανίας, οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις δημοσκοπήσεις, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυση εναλλακτικών πολιτικών δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και το Πράσινο Κόμμα.

Το κυβερνών Εργατικό Κόμμα κατέγραψε απογοητευτικά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Άντι Μπέρναμ τον Ιούλιο, έπειτα από την απομάκρυνση του Κιρ Στάρμερ.