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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,7% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Νοέμβριο
Οικονομία
12:23 - 21 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 1,7% στις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Σε 1.030.091 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 2.325.074 οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Νοέμβριο πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 1,5% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 1,3% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6%. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 54,2%, ενώ στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 50,2% στο σύνολο των καταλυμάτων. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,3 ημέρες.

Αναλυτικότερα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 1.030.091 και οι διανυκτερεύσεις σε 2.325.074, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,5% στις αφίξεις και 1,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,3% στις αφίξεις και 1,9% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις κατά 1,6%. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 54,2%, ενώ στις διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 50,2% στο σύνολο των καταλυμάτων. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Νοέμβριο 2025, ανήλθε σε 2,3 ημέρες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 12:43
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