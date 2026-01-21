Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς στρατηγική αυτονομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιταχύνει την προσπάθειά της για μεγαλύτερη ανεξαρτησία, προκειμένου να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους και απρόβλεπτους ρυθμούς, δήλωσε την Τετάρτη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Η Ευρώπη προτιμά τον διάλογο και τις λύσεις, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι να δράσουμε, αν χρειαστεί, με ενότητα, αίσθημα κατεπείγοντος και αποφασιστικότητα», τόνισε σε ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο άναρχος ως προς τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, «η Ευρώπη χρειάζεται τα δικά της μοχλά ισχύος», υπογράμμισε.

Όπως ανέφερε, αυτοί οι μοχλοί είναι γνωστοί: «μια ισχυρή οικονομία, μια ακμαία ενιαία αγορά και βιομηχανική βάση, ισχυρές δυνατότητες στην καινοτομία και την τεχνολογία, ενωμένες κοινωνίες και —πάνω απ’ όλα— πραγματική ικανότητα να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας».

Η φον ντερ Λάιεν επισήμανε επίσης ότι είναι «πιο σημαντικό από ποτέ» να παραμείνει στο επίκεντρο η στήριξη της Ουκρανίας, ενώ η Ε.Ε. θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους εταίρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή της Αρκτικής.