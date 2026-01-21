ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΠΟΜΙΔΑ: Οι απόψεις της για τις αλλαγές στις διατάξεις περί καθαρισμού οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων
Ακίνητα
12:16 - 21 Ιαν 2026

ΠΟΜΙΔΑ: Οι απόψεις της για τις αλλαγές στις διατάξεις περί καθαρισμού οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ΠΟΜΙΔΑ εξέδωσε σήμερα (21/1) ανακοίνωση μέσω της οποίας γνωστοποιεί τις απόψεις της για τις αλλαγές στις διατάξεις περί καθαρισμού οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Με τα άρθρα 37-39 του υπό διαβούλευση σχεδίου Νόμου με τον τίτλο «ΕΝΕΡΓΗ ΜΑΧΗ» του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, επέρχονται οι εξής, θετικές και εξορθολογιστικές κυρίως, αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο του ετήσιου καθαρισμού οικοπέδων, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, οι οποίες αφορούν και ενδιαφέρουν τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακαλύπτων χώρων εντός σχεδίου και εντός οικισμών κλπ. Υπάρχουν όμως και διατάξεις οι οποίες χρειάζονται διόρθωση ή συμπλήρωση για να αυξηθεί η λειτουργικότητά τους.

Οι νέες ρυθμίσεις και τα σχόλιά μας για τις αλλαγές αυτές, που θα αναλυθούν και στο επερχόμενο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙ(ΔΑ (Σάββατο, 31.1.2026, 10 π.μ. στο ΕΒΕΑ) είναι τα εξής:

1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ: Από μηνιαία (Απρίλιος) επεκτείνεται σε δίμηνη, από 1 Απριλίου έως 31 Μαΐου κάθε έτους, με δυνατότητα παράτασης με Υπουργική Απόφαση.

-Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι δήμοι θα δικαιούνται να ξεκινήσουν ελέγχους από την 1η Ιουνίου, που σημαίνει ότι για το χρονικό διάστημα 1 - 15 Ιουνίου μπορούν να επιβάλουν πρόστιμο για τη μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού αλλά όχι για τη μη δήλωση αυτού στην πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα».

-Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται κατά μέγα μέρος το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για επαύξηση του χρόνου καθαρισμού σε δίμηνο, με την ΠΟΜΙΔΑ να επιμένει να οριστεί τουλάχιστον έως και την 15η Ιουνίου, που είναι και το πλέον ρεαλιστικό.

2. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Διπλασιάζεται σε 1 €/τ.μ. από 0,5 €/τ.μ. Το ελάχιστο ποσό παραμένει στα 200 €.

-Ο διπλασιασμός του προστίμου ανά τ.μ. ακαθάριστου οικοπέδου θα αποβεί εξοντωτικός σε μεγάλου εμβαδού επιφάνειες, δεδομένου ότι σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον δήμο ο ιδιοκτήτης θα χρεωθεί και τα ουσιαστικά ανεξέλεγκτα ανά δήμο, έξοδα του καθαρισμού! Γι΄αυτό, όπως υπάρχει κατώτατο, έτσι πρέπει να καθοριστεί και ως ανώτατο όριο προστίμου το δεκαπλάσιο του κατώτατου, ήτοι το ποσό των 2.000 €.

3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ: Είναι η 15η Ιουνίου κάθε έτους, με δυνατότητα παράτασης με υπουργική απόφαση.

-Η πρότασή μας είναι να καθοριστεί και αυτή στις 30 Ιουνίου, χωρίς καμιά παράταση.

4. ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Το πρόστιμο αυτό, που επιβάλλεται είτε από τους Δήμους, είτε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μειώνεται:
(α) Όταν δεν έχει γίνει καθαρισμός σε 500 € (από 1.000 €)

(β) Όταν έχει γίνει καθαρισμός σε 100 ευρώ (από 1.000 €)

-Εξαιρετική ρύθμιση με την οποία ικανοποιείται το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ για δραστική μείωση των απόλυτα παράλογων προβλεπομένων προστίμων, ιδιαιτέρως όταν έχει πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός του οικοπέδου.

5. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης διώκεται ποινικά και τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 € και φυλάκιση τουλάχιστον (6) μηνών.

-Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται κατά μέγα μέρος το αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ η οποία είχε ζητήσει η υποβολή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης να αντιμετωπίζεται με τις ίδιες ποινικές συνέπειες που ισχύουν για τις συνέπειες της κοινής υπεύθυνης δήλωσης (φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών), αντί της δρακόντειας ειδικής διάταξης που προέβλεπε φυλάκιση τουλάχιστον (2) ετών και χρηματική ποινή έως 54.000 €!

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Εισάγεται η δυνατότητα αυτή σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης (αδυναμία, ηλικία, αναπηρία κλπ.) κατόπιν έκδοσης Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες.

-Με τη ρύθμιση αυτή ικανοποιείται σχετικό αίτημα της ΠΟΜΙΔΑ που να επιλύει το πρόβλημα των ανήμπορων πολιτών, αν και το καθαυτό αίτημά μας ήταν να αναλαμβάνουν οι δήμοι τη δήλωση στην πλατφόρμα «Ακαθάριστα Οικόπεδα» για λογαριασμό των ανήμπορων πολιτών, αντί της Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

7. ΒΑΣΙΚΑ ΑΝΕΠΙΛΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

* ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ: Παρότι είναι γνωστό ότι οι πολίτες δεν έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να προβούν μόνοι τους στην αποκομιδή αυτή, η οποία στην πράξη διεξάγεται από τους Δήμους, εν τούτοις εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνεται ρητά στις υποχρεώσεις των Δήμων, όπως αυτές αναφέρονται στη διάταξη, περιοριζόμενες σε καθήκοντα ενημέρωσης των πολιτών, διενέργειας ελέγχων, επιβολής διοικητικών κυρώσεων και αυτεπάγγελτου καθαρισμού.

* ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ όπως αυτός εξειδικεύεται στην Πυροσβεστική Διάταξη 20/2024, στον οποίο περιλαμβάνεται και η αποκομιδή των υπολειμμάτων του καθαρισμού.

Hδιαβούλευση για τις διατάξεις του προσχεδίου νόμου θα λήξει την Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 08:00 π.μ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην δείχνετε αδυναμία απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις

Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην δείχνετε αδυναμία απέναντι στον Τραμπ

ΣΜΕΧΑ: Στιβαρή ηγεσία για τη νέα εποχή - Πρόεδρος ο Σπυρίδων Κυρίτσης
Ανακοινώσεις

ΣΜΕΧΑ: Στιβαρή ηγεσία για τη νέα εποχή - Πρόεδρος ο Σπυρίδων Κυρίτσης

Στο τελικό στάδιο το deal ΕΕ–Ινδίας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο
Ειδήσεις

Στο τελικό στάδιο το deal ΕΕ–Ινδίας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου
Ακίνητα

Παράταση και νέα δεδομένα για την απογραφή ανελκυστήρων: Τι προβλέπει η τροπολογία Θεοδωρικάκου

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Προτείνει μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Aπογραφής Aνελκυστήρων

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες
Ακίνητα

ΠΟΜΙΔΑ: Να σταματήσει άμεσα το «αλαλούμ» με τις πολλαπλές εγκαταστάσεις οπτικών ινών στις πολυκατοικίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ