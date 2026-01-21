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Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην δείχνετε αδυναμία απέναντι στον Τραμπ
Ειδήσεις
12:06 - 21 Ιαν 2026

Νιούσομ προς Ευρωπαίους: Μην δείχνετε αδυναμία απέναντι στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επιδείξουν αδυναμία απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους σε ενότητα και αποφασιστικότητα.

Σε συνεντεύξεις που παραχώρησε στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, ο Νιούσομ τόνισε ότι ο Τραμπ «ανθεί όταν μπορεί να εκμεταλλευτεί την αδυναμία των άλλων».

Μιλώντας στην εφημερίδα Bild, ανέφερε ότι κάθε προσπάθεια κατευνασμού λειτουργεί ενθαρρυντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο. «Όταν οι ηγέτες τον κολακεύουν, όταν γίνεται λόγος για Νόμπελ Ειρήνης ή όταν του προσφέρονται “κορώνες”, αυτό είναι αδυναμία. Και τότε θα συνεχίσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει ευγένεια, δεν έχει τρόπους, δεν παίζει με κανόνες — παρά μόνο με έναν: τον Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στη διαμάχη για τη Γροιλανδία, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οφείλουν να διατυπώσουν τη θέση τους με απόλυτη σαφήνεια. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει, για λόγους εθνικής ασφάλειας, να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, η οποία ανήκει στη Δανία — κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή νέων δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, σε αντίδραση, όπως ανέφερε, στην άρνησή τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.

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