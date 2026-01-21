Στο τελικό στάδιο το deal ΕΕ–Ινδίας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο

Μια ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί. Ο Ισπανός υπουργός παρουσίασε τη συμφωνία ως ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας απέναντι σε πολιτικές οικονομικού εξαναγκασμού.

Η συμφωνία έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας της Ε.Ε. με τη Mercosur και, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Παράλληλα, στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Ινδία και απειλεί με αυστηρότερα μέτρα την Ευρώπη, μετά και την άρνησή της να στηρίξει τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Όλα εξελίσσονται άψογα. Δεν αναμένουμε κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Αλμπάρες, μετά τις διμερείς συναντήσεις του με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, και την πρόεδρο της Ινδίας, Ντροουπάντι Μουρμού.

«Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο και ότι διαθέτουμε τα μέσα αποτροπής για να προστατευτούμε από κάθε μορφή οικονομικού εξαναγκασμού», πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ταξιδεύσει στην Ινδία την Κυριακή (25/1), με στόχο να επιλύσει τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα ενόψει της συνόδου κορυφής Ε.Ε.–Ινδίας στις 27 Ιανουαρίου. Τα βασικά σημεία τριβής αφορούν τους δασμούς άνθρακα, καθώς και τους εισαγωγικούς δασμούς σε κρίσιμους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ο χάλυβας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- σημαντική μείωση ή εξάλειψη δασμών σε κλάδους έντασης εργασίας όπως τα κλωστοϋφαντουργικά, τα δερμάτινα είδη, τα φαρμακευτικά και τα μηχανολογικά προϊόντα.

Επίσης, η Ινδία αναμένεται να μειώσει τους υψηλούς δασμούς (έως και 150%) σε ευρωπαϊκά κρασιά και οινοπνευματώδη, καθώς και σε αυτοκίνητα.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης κρίσιμους τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι καθαρές τεχνολογίες.

Η φον ντερ Λάιεν έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που θα αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας αυξήθηκε κατά σχεδόν 90% την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 2024 τα 120 δισ. ευρώ.

Εμβάθυνση συνεργασίας και στον τομέα της άμυνας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στην ισπανική αντιπροσωπεία, έκανε λόγο για «σημαντικές δυνατότητες» περαιτέρω οικονομικών συμπράξεων, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικών παραγωγικών δυνατοτήτων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Αλμπάρες ανέφερε την κοινοπραξία της Airbus με τον ινδικό όμιλο Tata για την κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών C-295 στην Ινδία. Όπως δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ, το πρώτο αεροσκάφος που θα κατασκευαστεί σε κοινή γραμμή παραγωγής στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ αναμένεται να παραδοθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2026, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μιλώντας την Τρίτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι απομένει ακόμη δουλειά για την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας. «Βρισκόμαστε όμως στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας — της “μητέρας όλων των συμφωνιών”», δήλωσε, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της για τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων της Ε.Ε.