ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο τελικό στάδιο το deal ΕΕ–Ινδίας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο
Ειδήσεις
11:58 - 21 Ιαν 2026

Στο τελικό στάδιο το deal ΕΕ–Ινδίας που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια ιστορική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ινδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, κατά την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί. Ο Ισπανός υπουργός παρουσίασε τη συμφωνία ως ένα ισχυρό εργαλείο προστασίας απέναντι σε πολιτικές οικονομικού εξαναγκασμού.

Η συμφωνία έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας της Ε.Ε. με τη Mercosur και, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο. Παράλληλα, στέλνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα σε μια περίοδο αυξημένων εμπορικών εντάσεων, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επιβάλει υψηλούς δασμούς στην Ινδία και απειλεί με αυστηρότερα μέτρα την Ευρώπη, μετά και την άρνησή της να στηρίξει τα σχέδιά του για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

«Όλα εξελίσσονται άψογα. Δεν αναμένουμε κανένα εμπόδιο», δήλωσε ο Αλμπάρες, μετά τις διμερείς συναντήσεις του με τον Ινδό υπουργό Εξωτερικών, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, και την πρόεδρο της Ινδίας, Ντροουπάντι Μουρμού.
«Πρέπει να καταστήσουμε σαφές σε ολόκληρο τον κόσμο ότι πιστεύουμε στο ελεύθερο εμπόριο και ότι διαθέτουμε τα μέσα αποτροπής για να προστατευτούμε από κάθε μορφή οικονομικού εξαναγκασμού», πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάδοση του Reuters.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναμένεται να ταξιδεύσει στην Ινδία την Κυριακή (25/1), με στόχο να επιλύσει τα τελευταία ανοιχτά ζητήματα ενόψει της συνόδου κορυφής Ε.Ε.–Ινδίας στις 27 Ιανουαρίου. Τα βασικά σημεία τριβής αφορούν τους δασμούς άνθρακα, καθώς και τους εισαγωγικούς δασμούς σε κρίσιμους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και ο χάλυβας.

Τι προβλέπει η συμφωνία

Στη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται -μεταξύ άλλων- σημαντική μείωση ή εξάλειψη δασμών σε κλάδους έντασης εργασίας όπως τα κλωστοϋφαντουργικά, τα δερμάτινα είδη, τα φαρμακευτικά και τα μηχανολογικά προϊόντα.

Επίσης, η Ινδία αναμένεται να μειώσει τους υψηλούς δασμούς (έως και 150%) σε ευρωπαϊκά κρασιά και οινοπνευματώδη, καθώς και σε αυτοκίνητα.

Η συμφωνία καλύπτει επίσης κρίσιμους τομείς όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και οι καθαρές τεχνολογίες.

Η φον ντερ Λάιεν έχει υπογραμμίσει ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά περίπου 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που θα αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ινδίας αυξήθηκε κατά σχεδόν 90% την τελευταία δεκαετία, φτάνοντας το 2024 τα 120 δισ. ευρώ.

Εμβάθυνση συνεργασίας και στον τομέα της άμυνας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη στενότερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας. Ο Ινδός υπουργός Εξωτερικών, απευθυνόμενος στην ισπανική αντιπροσωπεία, έκανε λόγο για «σημαντικές δυνατότητες» περαιτέρω οικονομικών συμπράξεων, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ανθεκτικών παραγωγικών δυνατοτήτων.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Αλμπάρες ανέφερε την κοινοπραξία της Airbus με τον ινδικό όμιλο Tata για την κατασκευή στρατιωτικών αεροσκαφών C-295 στην Ινδία. Όπως δήλωσε ο Τζαϊσανκάρ, το πρώτο αεροσκάφος που θα κατασκευαστεί σε κοινή γραμμή παραγωγής στη δυτική πολιτεία Γκουτζαράτ αναμένεται να παραδοθεί πριν από τον Σεπτέμβριο του 2026, νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Μιλώντας την Τρίτη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναγνώρισε ότι απομένει ακόμη δουλειά για την οριστική ολοκλήρωση της συμφωνίας. «Βρισκόμαστε όμως στο κατώφλι μιας ιστορικής εμπορικής συμφωνίας — της “μητέρας όλων των συμφωνιών”», δήλωσε, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της για τη διαφοροποίηση των εμπορικών σχέσεων της Ε.Ε.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/01/2026 - 12:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς στρατηγική αυτονομία
Ειδήσεις

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την πορεία προς στρατηγική αυτονομία

FT: Πώς «φρενάρει» η κρίση της Γροιλανδίας το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας
Ειδήσεις

FT: Πώς «φρενάρει» η κρίση της Γροιλανδίας το σχέδιο της μεταπολεμικής Ουκρανίας

Τραμπ προς Τεχεράνη: Αν απειλήσουν τη ζωή μου, το Ιράν θα εξαλειφθεί
Ειδήσεις

Τραμπ προς Τεχεράνη: Αν απειλήσουν τη ζωή μου, το Ιράν θα εξαλειφθεί

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη να δείξει στον Τραμπ ότι διαθέτει εργαλεία και συλλογική αποφασιστικότητα
Ειδήσεις

Λαγκάρντ: Η Ευρώπη να δείξει στον Τραμπ ότι διαθέτει εργαλεία και συλλογική αποφασιστικότητα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ
Εμπορεύματα

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»
Ειδήσεις

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις
Ειδήσεις

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους
Ειδήσεις

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:22

Ουκρανικά drones έπληξαν Κριμαία και Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί από τις επιθέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 14:18

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – Κ.Η.Ε.: Οι θεσμικές και διοικητικές ευθύνες δεν μετακυλίονται στους εργαζόμενους

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 14:18

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Νομίσματα
03/08/2026 - 14:06

Η εξάντληση των πωλητών κρατά το Bitcoin κοντά στα $62.500

Magazino
03/08/2026 - 14:05

Οι ιστορίες των νέων υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-27

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ