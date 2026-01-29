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Στη Φρανκφούρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για επαφές με Λαγκάρντ και Νάγκελ
Οικονομία
09:09 - 29 Ιαν 2026

Στη Φρανκφούρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για επαφές με Λαγκάρντ και Νάγκελ

Reporter.gr Newsroom
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Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο κύκλου υψηλού επιπέδου συναντήσεων με κορυφαίους ευρωπαϊκούς χρηματοοικονομικούς θεσμούς.

Κεντρικό σταθμό της επίσκεψής του αποτελεί η συνάντηση εργασίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Στην ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνονται η πορεία της νομισματικής πολιτικής, οι εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και η κατάσταση της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον διεθνή ρόλο του ευρώ σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Deutsche Bundesbank, Ιωακίμ Νάγκελ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και την Ευρωζώνη, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Κατά την παραμονή του στη Φρανκφούρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συναντηθεί επίσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse, Στέφαν Λέιθνερ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν θέματα επενδύσεων, ψηφιακής οικονομίας και η περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Προέδρου του Eurogroup για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωζώνης και την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.

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