Στη Φρανκφούρτη ο Κυριάκος Πιερρακάκης για επαφές με Λαγκάρντ και Νάγκελ

Στη Φρανκφούρτη μεταβαίνει σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο κύκλου υψηλού επιπέδου συναντήσεων με κορυφαίους ευρωπαϊκούς χρηματοοικονομικούς θεσμούς.

Κεντρικό σταθμό της επίσκεψής του αποτελεί η συνάντηση εργασίας στην έδρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την Πρόεδρο της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. Στην ατζέντα της συζήτησης περιλαμβάνονται η πορεία της νομισματικής πολιτικής, οι εξελίξεις στην ψηφιακή οικονομία και το ψηφιακό ευρώ, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, καθώς και η κατάσταση της ευρωπαϊκής και διεθνούς οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στον διεθνή ρόλο του ευρώ σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, ο κ. Πιερρακάκης θα έχει γεύμα εργασίας με τον Πρόεδρο της Deutsche Bundesbank, Ιωακίμ Νάγκελ. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην οικονομική και νομισματική κατάσταση στη Γερμανία και την Ευρωζώνη, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Κατά την παραμονή του στη Φρανκφούρτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα συναντηθεί επίσης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού Ομίλου Deutsche Börse, Στέφαν Λέιθνερ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν θέματα επενδύσεων, ψηφιακής οικονομίας και η περαιτέρω εμβάθυνση και ενίσχυση των ευρωπαϊκών χρηματαγορών.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Προέδρου του Eurogroup για την ενίσχυση του ρόλου της Ευρωζώνης και την προώθηση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης στην Ευρώπη.