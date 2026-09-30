Λαγκάρντ: Κλείνει την πόρτα στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 – «Δεν θα ήταν καλή ιδέα»

Το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Γαλλίας στις εκλογές του 2027 απέρριψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δηλώνοντας ότι μια τέτοια επιλογή «δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα».

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα La Croix, η Λαγκάρντ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ, σημειώνοντας ότι, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα αφορούσε μόνο τους τελευταίους μήνες της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2027.

Ερωτηθείσα ειδικότερα για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφια στις γαλλικές προεδρικές εκλογές, η επικεφαλής της ΕΚΤ απάντησε: «Αυτό δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα».

Όπως εξήγησε, για μια τέτοια διεκδίκηση τίθενται ζητήματα που αφορούν την ενέργεια, την αντοχή και τη μεγάλη προσωπική δέσμευση που απαιτεί μια προεδρική εκστρατεία και στη συνέχεια η άσκηση των καθηκόντων του προέδρου.

«Και είμαι και 70 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τοποθέτηση της Λαγκάρντ έρχεται ενώ έχει επανειλημμένα βρεθεί στο επίκεντρο σεναρίων σχετικά με το πολιτικό της μέλλον στη Γαλλία, χωρίς η ίδια μέχρι σήμερα να έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εγκαταλείψει πρόωρα την ηγεσία της ΕΚΤ.