«Μάζεμα» €500 εκατ. στα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Δεκέμβριο
Οικονομία
08:31 - 18 Φεβ 2026

«Μάζεμα» €500 εκατ. στα «φέσια» του Δημοσίου προς ιδιώτες τον Δεκέμβριο

Γιώργος Αλεξάκης
Κατά 500 εκατ. ευρώ μειώθηκαν μέσα σε έναν μήνα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες. Το όλο ζήτημα αποτελεί μια «βόμβα» για την οικονομία, καθώς δημιουργεί «ασφυξία» ρευστότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δημόσιο.

Πάντως ήδη το υπουργείο Οικονομικών έχει προωθήσει πλαίσιο για να βγάζει στα «μανταλάκια» τους ασυνεπείς οφειλέτες - οργανισμούς του δημοσίου, ως μέσο πίεσης για να επιταχυνθούν οι πληρωμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον Δεκέμβριο του 2025 τα κρατικά φέσια περιορίστηκαν στα 2,499 δισ. ευρώ, από 3,016 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο με την μεγαλύτερη αποκλιμάκωση κατά 286 εκατ. ευρώ να καταγράφουν τα χρέη των νοσοκομείων.

Πάντως, στην εκπνοή του χρόνου, μειώθηκαν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι οποίες στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν στα 722 εκατ. ευρώ, έναντι 766 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Συνολικά, οι κρατικές οφειλές μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 3,221 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 561 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση, αλλά αυξημένες κατά 150 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024.

Αναλυτικότερα, ο «χάρτης» των χρεών του Δημοσίου τον Δεκέμβριο του 2025 έχει ως εξής:

1. Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,397 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό το οποίο είναι μικρότερο σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2025 που είχαν ανέλθει σε 1,683 δις. ευρώ. Ωστόσο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τους ιδιώτες είναι αυξημένες κατά 233 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024.

2. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης ανήλθαν στα 587 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 5 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα και κατά 2 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες σχετίζονται κυρίως με καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν φτάσει στο ιστορικό υψηλό των 1,531 δισ. ευρώ.

3. Δήμοι και Περιφέρειες: Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήλθαν σε 180 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Νοέμβριο του 2025 και κατά 51 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024.

4. Νομικά Πρόσωπα: Μείωση κατά 17 εκατ. ευρώ σημείωσαν μέσα σε ένα μήνα τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου τα οποία ανήλθαν σε 209 εκατ. ευρώ από 226 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο μέσα σε 12 μήνες «φούσκωσαν» κατά 25 εκατ. ευρώ.

Επιστροφές φόρων

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων μειώθηκαν κατά 44 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και ανήλθαν σε 722 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2025 από 766 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Από το συνολικό ποσό:

- 336 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες. Από το ποσό αυτό 176 εκατ. ευρώ δεν έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους λόγω έλλειψης δικαιολογητικών ή αδυναμίας επικοινωνίας με τους φορολογούμενους.

- 386 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών.

